Тіні Кароль заборонили співати у Грузії російською, - ЗМІ

У фіналі виконавиця заспівала з відомим грузинським виконавцем Анрі Джохадзе. Це була нова версія хіта Тіни "Красиво". Втім, артисти виконали трек англійською та грузинською мовами, розповідає ТСН.



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"До слова, це вже вдруге, коли на грузинських "Танцях" Тіна співає не російською, хоча більшість її відомих пісень написані саме цією мовою. Так, минулого разу вона тішила глядачів (україномовною - ред.) композицією "Намалюю тобі зорі", - зазначає видання.



ТСН не виключає, що "цілком ймовірно, артистці заборонили виступати російською - мовою агресора"."Відомо, що Росія та Грузія були у воєнних конфліктах", - наголошується у матеріалі.Наразі РФ утримує під своїм контролем третину суверенної території Грузії. Йдеться про Абхазію та Південну Осетію.