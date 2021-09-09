Тищенко напав на Лероса біля трибуни Ради
У Раді сталася штовханина між позафракційним нардепом Гео Леросом і "слугою народу" Миколою Тищенком
Сутичка сталася під час розгляду звіту ТСК щодо роботи Укрзалізниці біля трибуни ВР, передає Еспресо.TV.
Лерос заявив: "Єдине ТСК, яке повинне звітувати в цій залі – це стосовно зриву спецоперації по "вагнерівцям". Нас, українців, цікавить: хто з цієї парочки – пан Зеленський чи його секретар Єрмак злили цю спецоперацію…".
У свою чергу, коли він почав говорити про те, що президент Зеленський перетворює країну на "філію мафії", до трибуни підійшов нардеп фракції "Слуга народу" Микола Тищенко та почав витягати із-за трибуни Лероса. Через це й почалася штовханина.
Депутати різних фракціїй почали вигукувати: "Так буде завжди", "Миколо, ти не правий", "Це методи Януковича", "Свободу слова".
Згодом, голова ВР Дмитро Разумков оголосив перерву.
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