Тищенко напав на Лероса біля трибуни Ради

Сутичка сталася під час розгляду звіту ТСК щодо роботи Укрзалізниці біля трибуни ВР, передає Еспресо.TV.

Лерос заявив: "Єдине ТСК, яке повинне звітувати в цій залі – це стосовно зриву спецоперації по "вагнерівцям". Нас, українців, цікавить: хто з цієї парочки – пан Зеленський чи його секретар Єрмак злили цю спецоперацію…".







У свою чергу, коли він почав говорити про те, що президент Зеленський перетворює країну на "філію мафії", до трибуни підійшов нардеп фракції "Слуга народу" Микола Тищенко та почав витягати із-за трибуни Лероса. Через це й почалася штовханина.





Депутати різних фракціїй почали вигукувати: "Так буде завжди", "Миколо, ти не правий", "Це методи Януковича", "Свободу слова".

Згодом, голова ВР Дмитро Разумков оголосив перерву.

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