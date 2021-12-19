Тищенко вважає, що котлета українською називається "мітбол"

Про це він заявив у ефірі каналу "НАШ".

Нардепа запитали про його улюблені страви.

За словами Тищенка, "мітбол по-київськи" - це родзинка будь-якого святкового столу. На запитання журналіста, що мітбол українською правильно було б назвати котлетою, нардеп сказав, що мітбол - це і є українською мовою.

"Українською мовою - це мітбол. Ми з вами вводимо нові тренди. Тому що ми молодь. А молодь вона завжди на передовій. А українська молодь завжди диктує нові тренди", - сказав Тищенко.