Тиск на гривню буде мінімальним, поки Нацбанк друкує обмежену кількість купюр, - інвестбанкір Фурса
Інвестиційний банкір Сергій Фурса вважає, що фінансова допомога Україні від партнерів дозволить зменшити тиск на гривню у 2023 році
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Поки Національний банк України друкує обмежену кількість купюр, тиск на гривню буде мінімальний. Це ми побачили останні кілька місяців, коли була організована фінансова підтримка України наших партнерів. Ми отримуємо понад 4$ млрд щомісяця, що також дозволяє зменшити тиск на курс гривні", - пояснив Фурса.
Інвестиційний банкір наголосив на важливості фінансової допомоги Україні від західних партнерів.
"Наступного року так само, якщо ми будемо отримувати фінансову допомогу, то зможемо втримати курс гривні. Фінансова допомога дозволить нам, навіть при великому дефіциті бюджету, уникнути значного тиску на національну валюту", - додав він.
- 3 листопада Верховна Рада України прийняла Державний бюджет на 2023 рік після другого читання та в цілому
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.68
Купівля 39.68Продаж 40.47
-
EUR
Купівля 38.48Продаж 39.47
- Актуальне
- Важливе