Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"



"Поки Національний банк України друкує обмежену кількість купюр, тиск на гривню буде мінімальний. Це ми побачили останні кілька місяців, коли була організована фінансова підтримка України наших партнерів. Ми отримуємо понад 4$ млрд щомісяця, що також дозволяє зменшити тиск на курс гривні", - пояснив Фурса.



Інвестиційний банкір наголосив на важливості фінансової допомоги Україні від західних партнерів.



"Наступного року так само, якщо ми будемо отримувати фінансову допомогу, то зможемо втримати курс гривні. Фінансова допомога дозволить нам, навіть при великому дефіциті бюджету, уникнути значного тиску на національну валюту", - додав він.

3 листопада Верховна Рада України прийняла Державний бюджет на 2023 рік після другого читання та в цілому

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