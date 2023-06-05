"Тиск на межі життя та смерті": окупанти примушують людей з потребою у ліках брати паспорти РФ, - депутат Запорізької облради
Росіяни на окупованій частині Запорізької області дійшли до крайньої межі, коли шантажують необхідною базовою медичною допомогою в обмін на паспорт РФ
Про це в ефірі Еспресо розповів депутат Запорізької обласної ради Аскад Ашурбеков.
"Ситуація з інсуліном дуже показова. Окупанти намагаються придумати якісь механізми, аби змусити людей брати паспорти. Сьогодні вони уже дійшли до крайньої межі, коли вони шантажують необхідною базовою медичною допомогою в обмін на російський паспорт. З одного боку, це негативний сигнал, бо населення страждає на тимчасово окупованих територіях. З іншого боку, це сигнал про те, що понад рік і попри такий довгий період велика кількість людей не отримала і не хоче отримувати паспорт, що окупанти вдались до таких крайніх заходів. Тиск на межі життя та смерті. Це показує, що їхня ідея паспортизації провалилась на території Запорізької області попри силові важелі", - заявив він.
- Раніше депутат міськради Дмитро Забавін заявив, що у тимчасово окупованому Маріуполі немає доступу до звичайних ліків, росіяни змушують людей шукати їх по всій окупованій території.
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