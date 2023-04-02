Про це пишуть Reuters.

"Сьогодні існує величезна житлова криза, - заявила на протесті в Лісабоні Ріта Сільва з житлової групи Habita. - Це надзвичайна соціальна ситуація".

"Португалія - одна з найбідніших країн Західної Європи, де, за даними уряду, понад 50% працівників минулого року заробляли менш як 1 000 євро на місяць. Щомісячна мінімальна заробітна плата становить 760 євро", - зазначили журналісти.

За даними компанії Confidencial Imobiliario, орендна плата в Лісабоні, туристичному центрі, підскочила на 65% з 2015 року, а ціни на продаж за цей період злетіли на 137%. За даними іншої компанії, що збирає дані про нерухомість, Casafari, орендна плата зросла на 37% лише минулого року - більше, ніж у Барселоні чи Парижі.

Середня вартість оренди однокімнатної квартири в Лісабоні становить близько 1 350 євро, як показало дослідження житлового порталу Imovirtual.

Під час протесту, організованого рухом "Дім для життя" та іншими групами, 35-річний ілюстратор Діого Герра сказав, що щодня чує історії про людей, які борються за доступ до житла.

"Людей, які... працюють і є бездомними, людей виселяють, тому що їхні будинки перетворюють на короткострокове житло (для туристів)", - сказав він.

"З моєю зарплатою, яка вища за середню зарплату в Лісабоні, я не можу дозволити собі орендувати квартиру, тому що це занадто дорого", - сказав Нунсіо Ренці, менеджер з продажу з Італії, який проживає в Португалії.