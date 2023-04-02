Тисячі людей вийшли на протести в Португалії через зростання цін на житло і його оренду, - Reuters
У суботу, 1 квітня, тисячі людей вийшли на вулиці Лісабона та інших міст Португалії на акції протесту: в країні зростають ціни на житло та його оренду
Про це пишуть Reuters.
"Сьогодні існує величезна житлова криза, - заявила на протесті в Лісабоні Ріта Сільва з житлової групи Habita. - Це надзвичайна соціальна ситуація".
"Португалія - одна з найбідніших країн Західної Європи, де, за даними уряду, понад 50% працівників минулого року заробляли менш як 1 000 євро на місяць. Щомісячна мінімальна заробітна плата становить 760 євро", - зазначили журналісти.
За даними компанії Confidencial Imobiliario, орендна плата в Лісабоні, туристичному центрі, підскочила на 65% з 2015 року, а ціни на продаж за цей період злетіли на 137%. За даними іншої компанії, що збирає дані про нерухомість, Casafari, орендна плата зросла на 37% лише минулого року - більше, ніж у Барселоні чи Парижі.
Середня вартість оренди однокімнатної квартири в Лісабоні становить близько 1 350 євро, як показало дослідження житлового порталу Imovirtual.
Під час протесту, організованого рухом "Дім для життя" та іншими групами, 35-річний ілюстратор Діого Герра сказав, що щодня чує історії про людей, які борються за доступ до житла.
"Людей, які... працюють і є бездомними, людей виселяють, тому що їхні будинки перетворюють на короткострокове житло (для туристів)", - сказав він.
"З моєю зарплатою, яка вища за середню зарплату в Лісабоні, я не можу дозволити собі орендувати квартиру, тому що це занадто дорого", - сказав Нунсіо Ренці, менеджер з продажу з Італії, який проживає в Португалії.
- Нагадаємо, із січня в Ізраїлі тривають протести: 26 березня жителі знову вийшли на акції після рішення прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу звільнити міністра оборони Йоава Ґаланта, який закликав призупинити впровадження судової реформи.
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