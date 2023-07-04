Ткаченко на фестивалі FELIZONDA-2023 в Португалії: "Україні як державі з тисячолітньою історією є про що розповісти світові"
У Португалії пройшов благодійний фестиваль FELIZONDA-2023, де збирали кошти для реабілітаційного центру для поранених українських військових
Про це повідомила пресслужба Мінкульту.
Захід проходив 29 червня – 2 липня і мав на меті популяризацію музики, сучасного мистецтва та народних традицій України в Португалії. На ньому виступив міністр Олександр Ткаченко й подякував світові за підтримку України.
"Жорстока війна Росії в Україні не лише створила величезні виклики та кризи, але й відкрила нечуване вікно можливостей для знайомства з нашою країною. Україна нині - потужний магніт. Україні, державі з тисячолітньою історією, є про що розповісти світові. І світ нас чує", - сказав очільник Мінкульту під час телемосту.
Головна мета цьогорічного заходу – надання допомоги реабілітаційному центру "Тепло крилатої душі", який спеціалізується на реабілітаційних послугах для поранених українських військовослужбовців і наданні психологічної підтримки родинам загиблих воїнів. Його заснувала Наталія Тарабалка, мати загиблого Героя України, військового льотчика Степана Тарабалки.
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