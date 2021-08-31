Ткаченко не прийшов на засідання Київради щодо охорони культурної спадщини
Міністр культури Олександр Ткаченко не прийшов на засідання Київради, де розглядали питання охорони культурної спадщини столиці
Про це йдеться на сайті Київської міської ради.
"На сьогоднішнє засідання, у зв’язку зі зверненнями депутатів Київради, ми запросили міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, щоб заслухати інформацію про діяльність у сфері охорони культурної спадщини в столиці. Міністр культури на наше запрошення прийти на засідання через соцмережі передав, що, мовляв, "не на тих напали". І це, мовляв, він Кличка до себе викличе. Ну якось некультурно для міністра культури. Олександра Ткаченка хочуть послухати депутати Київради, яких, нагадаю, обрали кияни. І подібний тон спілкування – це неповага і до депутатів, і до громади міста. Якось тримайте себе в руках, пане міністре", - заявив міський голова Віталій Кличко.
Він зауважив, що Мінкульт не реагує на руйнування пам’яток культури, попри протести громади.
"Пам’ятки, перебуваючи в приватній власності чи оренді, руйнуються або їх руйнують власники. Громада протестує. Громада протестує, а Міністерство культури і поліція на це адекватно не реагують", - сказав мер.
Як приклад Кличко навів ситуацію зі знесенням садиби Барбана.
"Будівля, яку нещодавно зніс забудовник, не була внесена Мінкультом до Реєстру об’єктів культурної спадщини. І міністерство погодило історико-містобудівне обґрунтування і проектну документацію об’єкта будівництва на Обсерваторній, 6. Поліція ж не припинила незаконне знесення. І це - не єдиний подібний випадок. Саме тому ми і хотіли сьогодні почути, які дії планує Міністерство культури, аби ми - всі разом - ці виклики подолали", - додав він.
- Раніше, мер Києва Віталій Кличко заявив, що на найближчій сесії Київрада розгляне проєкт рішення про визначення переліку об’єктів культурної спадщини ХІХ-ХХ ст., яким може загрожувати знищення або пошкодження.
- Згодом, Київська міська рада запросила на своє засідання 31 серпня міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка та начальника Головного управління Національної поліції у м. Києві Івана Вигівського.
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