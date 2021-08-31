Ткаченко не прийшов на засідання Київради щодо охорони культурної спадщини

Про це йдеться на сайті Київської міської ради.

"На сьогоднішнє засідання, у зв’язку зі зверненнями депутатів Київради, ми запросили міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, щоб заслухати інформацію про діяльність у сфері охорони культурної спадщини в столиці. Міністр культури на наше запрошення прийти на засідання через соцмережі передав, що, мовляв, "не на тих напали". І це, мовляв, він Кличка до себе викличе. Ну якось некультурно для міністра культури. Олександра Ткаченка хочуть послухати депутати Київради, яких, нагадаю, обрали кияни. І подібний тон спілкування – це неповага і до депутатів, і до громади міста. Якось тримайте себе в руках, пане міністре", - заявив міський голова Віталій Кличко.

Він зауважив, що Мінкульт не реагує на руйнування пам’яток культури, попри протести громади.

"Пам’ятки, перебуваючи в приватній власності чи оренді, руйнуються або їх руйнують власники. Громада протестує. Громада протестує, а Міністерство культури і поліція на це адекватно не реагують", - сказав мер.

Як приклад Кличко навів ситуацію зі знесенням садиби Барбана.

"Будівля, яку нещодавно зніс забудовник, не була внесена Мінкультом до Реєстру об’єктів культурної спадщини. І міністерство погодило історико-містобудівне обґрунтування і проектну документацію об’єкта будівництва на Обсерваторній, 6. Поліція ж не припинила незаконне знесення. І це - не єдиний подібний випадок. Саме тому ми і хотіли сьогодні почути, які дії планує Міністерство культури, аби ми - всі разом - ці виклики подолали", - додав він.

Раніше, мер Києва Віталій Кличко заявив, що на найближчій сесії Київрада розгляне проєкт рішення про визначення переліку об’єктів культурної спадщини ХІХ-ХХ ст., яким може загрожувати знищення або пошкодження.

Згодом, Київська міська рада запросила на своє засідання 31 серпня міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка та начальника Головного управління Національної поліції у м. Києві Івана Вигівського.

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