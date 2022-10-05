Про це Ткаченко розповів у інтерв'ю Радіо Свобода.

За його словами, претензії до журналістів, які, серед іншого, працювали на каналах екслідера ОПЗЖ Віктора Медведчука, перебільшені.

"Багато закидів, які звучали з приводу тих чи інших ведучих, вони неактуальні щонайменше два-три роки. Вони залишили роботу на медведчуківських чи інших якихось каналах досить давно. Можуть бути різні позиції щодо ставлення цих журналістів до того, що вони робили раніше, але принаймні під час війни вони показують абсолютно адекватну, професійну, патріотичну роботу і працюють у ЗМІ, до яких мало запитань", – сказав Ткаченко.

28 вересня рух ЧЕСНО дійшов висновку, що нардепи від забороненої партії ОПЗЖ системно підтримують пропоновані владою рішення, тому потрапляють до етеру єдиного телемарафону.

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