Про це в ефірі Еспресо розповів голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

"Зараз ми говоримо про ручне управління медійним простором і, відповідно, про те, що ваші телеканали і багато журналістів не можуть отримати відповіді про справжні причини відключення - чи це є виявом цензури, чи це обгрунтовано нацбезпекою. Доказів для другого аргументів не надано, а всі ці пояснення сумнівні", - сказав він.

Очільник НСЖУ заявив, що це може повторюватися з іншими медіа, коли їх обмежуватимуть і слатимуть відписки.

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"Якщо в цій ситуації ми не отримаємо належних аргументів, то так само, коли буде ця медійна реформа - чи ми не отримаємо сотні журналістів та медіа, які будуть отримувати різні відписки у конфліктних ситуаціях. Можуть бути обмеження мовлення тих чи інших каналів або відкликання ліцензій, чи свідоцтва про реєстрацію друкованих ЗМІ і будуть відписки, які нічого не будуть пояснювати", - підсумував Томіленко.

4 квітня Концерн РРТ вимкнув Еспресо, Прямий та 5 канал із цифрового ефіру. Телеканали звернулися до президента, РНБО, СБУ, Міноборони і Нацради з питань телебачення та радіомовлення з листами щодо відключення мовлення. Телеканали вимагають від Концерну РРТ відновити мовлення каналів.

9 травня Держспецзв'язку заявила, що Еспресо вимкнули з цифрового ефіру на виконання рішення РНБО.

Уряд опублікував відповідь на петицію "Про повернення в цифровий ефір українських телеканалів Еспресо, 5-го, і Прямого" та доручив Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації спільно з Міністерством культури та інформаційної політики додатково опрацювати питання петиції.