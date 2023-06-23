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"Ткаченко знищує культуру": на Книжковому Арсеналі зустріли міністра вимогами відставки

23 червня, 2023 п'ятниця
15:45
Культура плакати з закликом до відставки Ткаченка

У п'ятницю, 23 червня, активісти вимагали відставки міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка плакатами під час дискусії на Книжковому Арсеналі у Києві

Про це інформує Громадське радіо.

Повідомляється, що активісти були незадоволені тим, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль не погодився з петицією про звільнення Ткаченка з посади, бо не бачить достатньо підстав для цього.

Молодь висловила свої претензії до міністра культури, які стосуються суспільства. Зокрема правила виїзду артистів за кордон, проблеми "Довженко центру", ставлення до російської культури, захист пам'яток і музеїв у війні, брендування української культури, а також розподіл бюджету.

плакати з закликом до відставки Ткаченкаплакати з закликом до відставки Ткаченкаплакати з закликом до відставки Ткаченка

Фото: hromadske.radio

"Колеги, які тримають плакати, якщо ви хочете зі мною поговорити - післязавтра. Щоб ви не втомлювалися просто. Я вас бачу", - сказав присутній на Книжковому Арсеналі у столиці Ткаченко.

плакати з закликом до відставки Ткаченка

Фото: hromadske.radio

Нагадаємо, 22 червня  у Києві офіційно відкрився ХІ Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал", що не міг відбутись торік через агресію РФ проти України.

Чому вимагають відставки Ткаченка

Олександр Ткаченко очолює Міністерство культури й інформаційної політики України від 4 червня 2020 року. Він уже подавав у відставку в листопаді 2021 року. Причиною відставки він називав рішення Кабміну щодо виокремлення Держкіно зі складу МКІП та бюджет на культуру у 2022 році. Згодом Олександр Ткаченко зазначив, що не передумав іти у відставку.

2 вересня 2022 року міністр культури та інформаційної політики розкритикував вимогу Національної спілки письменників закрити музей російського письменника у столиці. 

Засновник Ukrainer Богдан Логвиненко в лютому 2023 року в інтерв’ю одному з українських видань розповів: "Мінкульт – це абсолютно регресивна інституція, на жаль. Це неможливо. Мінкульт і Міносвіти це інституції, за які соромно, які, на мою думку, не впоралися із завданням збереження культури й освіти під час війни".

Водночас 9 березня цього року не відбулось традиційне нагородження лауреатів національної Шевченківської премії, хоча імена лауреатів стали відомі ще в лютому.

На початку березня Юрій Шиян зареєстрував петицію "Про звільнення Олександра Ткаченка з поста міністра культури та інформаційної політики України". У ній він зазначив, що Ткаченко на цій посаді здійснював керівництво таким чином, що спричинив стагнацію в культурній сфері. Також, за словами автора петиції, Ткаченко "відзначився" недотриманням слова та "привселюдно осквернив пам'ять всіх загиблих Героїв України та проявив крайню зневагу до них".

2 червня петиція набрала 25 тис. голосів, необхідних для того, щоб її розглянув прем'єр і надав відповідь. А 3 червня Юрій Шиян повідомив, що отримав начебто від уряду лист, де йшлося, що петиція "у визначений термін не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку". При цьому дані з сайту Кабміну демонстрували наявність більше ніж 25 тис. підписів, а для їхнього збору залишалося ще два дні. На сторінці Кабміну у Twitter підтвердили, що автор петиції отримав такого листа, але пояснили його відправлення технічним збоєм.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 20 червня сказав, що немає достатньо підстав для того, аби він ініціював звільнення з посади міністра культури й інформаційної політики Олександра Ткаченка.

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