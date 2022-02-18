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ТКГ не зібралась на позачергове засідання через відмову РФ, - Українська делегація

18 лютого, 2022 п'ятниця
19:58
війна з Росією ТКГ

Тристороння контактна група не зібралась на позачергове засідання 18 лютого на тлі загострення на Донбасі, адже російська сторона відмовилась

Про це повідомила Українська делегація в ТКГ.

Українська делегація в Тристоронній контактній групі (ТКГ) повідомляє, що, на жаль, позачергове засідання ТКГ скликане на 18 годину 18 лютого 2022 року з ініціативи Координатора ОБСЄ в ТКГ не відбулося через відмову російської сторони, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Україна підтверджує свою готовність до негайного обговорення в рамках Тристоронньої контактної групи питань деескалації безпекової ситуації на лінії розмежування для запобігання будь-яким провокаціям та припинення поширення в інформаційному просторі панічних настроїв.

У свою чергу, представника Донецька в українській делегації Сергія Гармаша в ефірі "Україна 24" сказав: Ще о 16:00 мені писали, що треба бути готовим близько 17:00 зібратися. Потім надійшла інформація про те, що Донецьк і Луганськ відмовилися від цієї зустрічі з формулюванням, навіщо нам зустрічатися, якщо Київ все одно не хоче з нами розмовляти безпосередньо, хоча ОРДЛО не є членами ТКГ і на позачерговому засіданні ми мали б обговорювати з Російською Федерацією в першу чергу".

  • Нагадаємо, через численні обстріли окупантів на Луганщині та Донеччині українська сторона у ТКГ звернулась щодо скликання позачергових консультацій робочої групи з питань безпеки та засідання ТКГ.

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ОБСЄ
Донбас
обстріли
ТКГ
війна
загострення
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2022, п'ятниця
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