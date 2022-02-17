Українська сторона закликала провести засідання ТКГ через обстріли окупантів на Луганщині і Донеччині
Через численні обстріли окупантів на Луганщині та Донеччині українська сторона у ТКГ звернулась щодо скликання позачергових консультацій робочої групи з питань безпеки та засідання ТКГ
Про це повідомляє Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі у Telegram.
"Сьогодні з ранку ми спостерігаємо численні порушення режиму припинення вогню на лінії розмежування з боку незаконних збройних формувань, які підтримуються РФ. Внаслідок понад 40 обстрілів із застосуванням ствольної артилерії, мінометів та танків пошкоджені будівля дитячого садочку в районі Станиці Луганської, снаряди влучили на двір Врубівського ліцею. В обох будівлях під час обстрілів перебували діти, учні та персонал", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що пошкоджено житлові будівлі та об’єкти інфрастуктури. Отримали ушкодження троє мирних жителів.
У зв’язку з цим Українська делегація звернулась до Представника ОБСЄ в ТКГ щодо невідкладного скликання позачергових консультацій робочої групи з питань безпеки, а також позачергового засідання ТКГ.
"Саме задля того, щоб такі провокації не могли стати приводом для ексалації ми пропонували і пропонуємо залучення представників країн Нормандського формату до участі в усіх механізмах, які здійснюють моніторинг і верифікацію дотримання режиму припинення вогню. Ми готові до подальшої роботи в переговорному форматі задля припинення порушень і відновлення режиму тиші, адже тільки за умови усталеного припинення вогню можливий подальший рух з гуманітарних, соціальних та політичних питань з метою мирного врегулювання конфлікту на українському Донбасі", - зазначено у публікації.
- Нагадаємо,17 лютого у Врубівці Луганської області російські окупанти обстрілами пошкодили школу, в якій перебувало 44 людини. А поблизу міста Щастя було здійснено артилерійський обстріл.
- Станом на 14:00 17 лютого з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 34 порушення режиму припинення вогню, 28 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
- Президент Володимир Зеленський повідомив голові Європейської Ради Шарлю Мішелю про обстріли, здійснені російськими окупантами в зоні ООС 17 лютого.
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