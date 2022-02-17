Зеленський обговорив із головою Європейської Ради Мішелем російські обстріли в зоні ООС
Президент Володимир Зеленський повідомив голові Європейської Ради Шарлю Мішелю про обстріли російськими окупантами в зоні ООС 17 лютого
Про це він написав у Твіттері.
"З Маріуполя провів розмову з Шарлем Мішелем. Поінформував про безпекову ситуацію та сьогоднішні провокативні обстріли, зокрема Станиці Луганської", - розповів Володимир Зеленський.
Також президент подякував йому за ініціативу щодо проведення донорської конференції на підтримку України.
- Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни обстріляли з важкої артилерії Станицю Луганську, внаслідок чого було зруйновано стіну в дитячому садку, а двоє мирних жителів зазнали контузій.
- Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що окупанти під Донецьком обстрілюють із важкої артилерії сили ООС.
- Уранці 17 лютого поблизу міста Щастя на Луганщині було здійснено артилерійський обстріл.
- 17 лютого у Врубівці Луганської області російські окупанти обстрілами пошкодили школу, приватний будинок і газогін.
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