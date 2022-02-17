Зеленський обговорив із головою Європейської Ради Мішелем російські обстріли в зоні ООС

Про це він написав у Твіттері.



"З Маріуполя провів розмову з Шарлем Мішелем. Поінформував про безпекову ситуацію та сьогоднішні провокативні обстріли, зокрема Станиці Луганської", - розповів Володимир Зеленський.



Також президент подякував йому за ініціативу щодо проведення донорської конференції на підтримку України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни обстріляли з важкої артилерії Станицю Луганську, внаслідок чого було зруйновано стіну в дитячому садку, а двоє мирних жителів зазнали контузій.

Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що окупанти під Донецьком обстрілюють із важкої артилерії сили ООС.

Уранці 17 лютого поблизу міста Щастя на Луганщині було здійснено артилерійський обстріл.

17 лютого у Врубівці Луганської області російські окупанти обстрілами пошкодили школу, приватний будинок і газогін.

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