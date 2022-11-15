Про це він написав у facebook.

Кулеба зазначив, що таке відношення до українських воїнів неприпустиме, і що в Україні повага до солдата має бути поза будь-яким контекстом, "якщо ти українець і це український солдат". За словами Кулеби, воїн заслуговує на повагу безвідносно до будь-якого контексту - політики, соціального статусу, культурних, естетичних чи ароматичних переконань. Він також навів приклад правильного ставлення до захисників у Америці.

"У 2008 році я летів внутрішнім рейсом у США між двома штатами. Коли всі зайняли свої місця, стюардеса оголосила: “Шановні пасажири, сьогодні з нами на борту перебувають четверо військових, які повертаються додому з війни. Давайте подякуємо їм за їхню службу, привітавши оплесками”. Весь (!) літак аплодував. Це був дуже людяний жест вдячності. Швидше за все, вони поверталися у той час з Іраку. Але навіть різне ставлення в американському суспільстві до тієї війни не вплинуло на шану до військових", - пише він.

Міністр закордонних справ висловив подяку солдату Віктору Івановичу Якименку та зазначив, що проблема не у запаху від воїна, а у людях, яким нібито "тхнуло"

"Саме завдяки їм (воїнам - ред.) ми всі живемо у вільній та незалежній Україні. І ті, хто трапився на його шляху в цьому потязі та не пройшов тест на звичайну людську гідність та вдячність, забули, що теж їздять в поїзді завдяки їм. Причому працівники УЗ себе повели професійно. Судячи з усього, проблема аж ніяк не в них, а якраз в сусідах військового, яким щось там нібито "тхнуло". Тхне не від солдата, а від тих, хто його зневажає", пише Кулеба.

Раніше стало відомо, що військового, який повертався з фронту, на сім годин вигнали в тамбур через "поганий запах".

Пізніше в "Укрзалізниці" заявили, що провідники потяга непричетні до інциденту з військовим.

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