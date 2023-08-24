Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Новини ТМ "Моршинська" запустила соціальний проєкт "Щаслива країна майбутнього"
Новини компаній

ТМ "Моршинська" запустила соціальний проєкт "Щаслива країна майбутнього"

24 серпня, 2023 четвер
10:39
Новини

В Україні стартував соціальний проєкт "Щаслива країна майбутнього", спрямований на відновлення та розбудову держави

Ініціатива охоплює три напрямки:  підтримка населення та військових критично важливим продуктом - якісною водою, перероблювання пластику з метою виготовлення деталей для навчальних дронів і розвиток інноваційної освіти. Ініціатива знайшла відображення на  лімітованій лінійці води "Моршинська", етикетки якої розкривають суть кожного напрямку.

"Ми віримо  в перемогу, як і всі наші люди. І вже зараз Моршинська запускає соціальні проєкти, які направлені на розбудову Щасливого майбутнього. Ми випустили лімітовану лінійку, вона вже є на полицях в магазинах: кожна пляшка візуально розкриває один з таких проєктів", – розповів гендиректор  IDS Ukraine Марко Ткачук.

Етикетка "Технологічна" стосується розвитку  інноваційного навчання РОДОВІДсвіту. Компанія підтримує  низку програм у цьому напрямку – "Життя в долонях" для дітей 4-8 років, "РОДОВІДшкола" для старшокласників і "РОДОВІДстипендія" для студентів. Ці навчальні програми розроблено на основі найкращих світових практик, які підтримує Міністерство освіти й науки України. Навчання тут дистанційне та безоплатне.

Етикетка "Об'єднана" присвячена напрямку благодійної діяльності із забезпечення цивільних і військових критично важливим продуктом – якісною водою.
"Ми стали на захист країни, допомагаємо продукцією та фінансово. За останні півтора року повномасштабної агресії ми передали безоплатно води на суму понад 150 млн грн. Ми – виробник води, і наш обов'язок – забезпечити цивільних та військових критично важливим продуктом", – зазначив Марко Ткачук.

Етикетка "Вільна" - про збір і надання другого життя пластику. Цей напрямок компанія запустила три роки тому у межах проєкту "Зелена Торба". Нині ж пляшки слугуватимуть і для наближення перемоги.

"Це проєкт із перероблювання пластику для друку деталей на 3D-принтері для дронів. Навчальних дронів", - пояснив Марко Ткачук.

"Ми хочемо швидше звільнити країну, а  дрони – один з основних напрямків захисту та наших наступів", - додав він.

IDS Ukraine - провідний національний виробник, лідер ринку та експерт із питань якості природних мінеральних вод, що видобувається в заповідних регіонах України. 

У компанії впевнені, що тільки спільними зусиллями армії, бізнесу та держави можна наблизити довгоочікувану перемогу та пришвидшити розбудову щасливої країни майбутнього.

Україна
бізнес
День Незалежності України
Читайте також:
Путін та Дерипаска
20 серпня, 2023 неділя
Російський мільярдер Дерипаска заявив про мирні перемовини щодо України "наприкінці вересня"
перемога переможні новини
Автор Тетяна Яворська
22 серпня, 2023 вiвторок
Переможні новини 545-го дня війни: ЗСУ прорвали багатоешелонну лінію оборони окупантів на Запоріжжі та перша партія ракет SCALP вже в Україні
Карта Чорне море 18.08.23
23 серпня, 2023 середа
Україні потрібно вийти до Азовського моря: полковник СБУ Костенко пояснив стратегію наступу ЗСУ
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.8
    Купівля 37.8
    Продаж 38.68
  • EUR
    Купівля 41.11
    Продаж 42.28
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
24 серпня
10:44
На фото: кадр з фільму "Бунтівний місяць"
Netflix опублікувала перший український трейлер фільму "Бунтівний місяць"
10:37
День прапора у Києві 2023 року
"Незалежність - вибір вільних": світові лідери привітали Україну з Днем Незалежності
10:32
Наталія Гуменюк
ЗСУ пошкодили на Херсонщині три пускові установки росіян С-300
10:31
долар євро валюта обмін
Курс валют у День Незалежності: ціни на долар та євро
10:26
Володимир Путін та Сі Цзіньпін (ліворуч)
Путін і Сі Цзіньпін прагнуть зробити з БРІКС антизахідний блок, але Індія й Бразилія опираються, - WP
10:26
Огляд
Євген Пригожин
Катастрофа літака з Пригожиним: що відомо і що це означає для України
10:12
військком
Депутати з автоматами: народні обранці яких партій найбільше воюють на фронті, - дослідження руху "Чесно"
10:07
OPINION
Ігор Попов
Трибунал щодо злочину агресії: чи вдасться покарати керівництво РФ
09:57
Анналена Бербок
МЗС Німеччини розчароване слабким ефектом економічних санкцій проти РФ
09:36
На фото: Президент України Володимир Зеленський
"Це свято вільних, сильних, гідних людей": Зеленський у День Незалежності подякував військовим, медикам, учителям та усім українцям
09:35
Харківщина
Російські терористи за добу обстріляли 9 регіонів України: 5 загиблих, 26 поранених
09:16
зброя зі стрічкою-прапором
"Свобода і гідність - головні цінності": Залужний та Сирський привітали українців з Днем Незалежності
09:06
путін
Хоче показати свою владу: Путін відвідав штаб росіян у Ростові, - розвідка Британії
09:00
Новини компаній
"Мавка. Лісова пісня" онлайн на SWEET.TV. Національна ексклюзивна прем’єра
08:56
кримські татари
У Криму росіяни проводять масові обшуки у кримських татар
08:49
Японія
Японія почала скидати в океан очищену радіоактивну воду з Фукусіми
08:39
ЗСУ війна
Окупанти зазнають великих втрат на Донеччині, ЗСУ закріплюються на Бахмутському напрямку
08:25
Ту-22М3
У ГУР назвали кількість літаків Ту-22М3, які залишились у Росії
08:20
Каховська ГЕС, підтоплення
Уряд виділив мільярд грн на водозабезпечення регіонів, які постраждали від підриву Каховської ГЕС
08:02
OPINION
Віктор Андрусів
Убивство Пригожина: перші висновки
08:00
Інтерв’ю
Віталій Скакун
Коли йшов на смерть, усміхнувся, – мама Віталія Скакуна про героїзм сина. Спецпроєкт "Україна: ціна свободи"
07:55
Оновлено
окупанти
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 340 військових, 20 БПЛА й 15 артсистем, - Генштаб
07:38
Оновлено
Дніпро
Росіяни вночі вдарили ракетами по Дніпру: 7 поранених, пошкоджені будинки, транспортний об'єкт та заправка
07:23
крилата ракта "Калібр"
У Чорному морі на чергуванні перебуває 9 кораблів РФ, серед них ракетоносій "калібрів", - Гуменюк
06:35
путін пригожин
ISW: Путін, ймовірно, наказав російському військовому командуванню збити літак Пригожина
06:14
безпілотник, дрон
Міноборони РФ заявило про нібито збиття трьох БПЛА у Калузькій та Брянській областях
05:59
"Металіст 1925" - "Зоря", УПЛ
"Зоря" - "Славія": де та коли дивитись матч плейоф кваліфікації Ліги Європи
05:57
Українські війська досягли значних тактичних успіхів на Запоріжжі, - ISW
05:46
Олексій Данілов
Росія намагається вербувати на війну в Україні найманців у країнах Центральної Азії, - Данілов
05:33
Кирило Буданов
ЗСУ можуть дістати противника у будь-якій точці Криму, - Буданов
05:23
Андрій Ярмоленко (ліворуч), Аріс - Динамо
"Динамо" - "Бешикташ": де та коли дивитись матч плейоф кваліфікації Ліги конференцій
05:13
Верховна Рада
Сенатор США закликав Україну провести вибори у 2024 році навіть попри війну
05:00
Ексклюзив
путін
Все оточення Путіна тепер розуміє умови виживання "в літаку Пригожина", - Портников
04:41
На півночі Росії розбився розвідувальний літак
Понад 20% літак армія РФ втрачає через власну недбалість, - Newsweek
04:13
КНДР
КНДР визнала провальний запуск розвідувального супутника. Обіцяють восени повторити
03:28
кокаїн, Іспанія, кримінал, ЄС
В Іспанії правоохоронці ЄС вилучили 700 кілограмів кокаїну
02:39
ВЕС, Норвегія, вітряки, Hywind Tampen
У Норвегія запустили найпотужнішу у світі плавучу вітрову електростанцію
02:09
путін і Макрон
Макрон готовий говорити з Путіним "коли це буде корисним"
01:45
Оновлено
У Росії розбився літак, у якому перебував Пригожин
01:16
Дмитро Медведєв
МЗС Грузії відреагувало на заяву Медведєва про приєднання до РФ Абхазії та Південної Осетії
Більше статей
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV