ТМ "Моршинська" запустила соціальний проєкт "Щаслива країна майбутнього"

Ініціатива охоплює три напрямки: підтримка населення та військових критично важливим продуктом - якісною водою, перероблювання пластику з метою виготовлення деталей для навчальних дронів і розвиток інноваційної освіти. Ініціатива знайшла відображення на лімітованій лінійці води "Моршинська", етикетки якої розкривають суть кожного напрямку.

"Ми віримо в перемогу, як і всі наші люди. І вже зараз Моршинська запускає соціальні проєкти, які направлені на розбудову Щасливого майбутнього. Ми випустили лімітовану лінійку, вона вже є на полицях в магазинах: кожна пляшка візуально розкриває один з таких проєктів", – розповів гендиректор IDS Ukraine Марко Ткачук.

Етикетка "Технологічна" стосується розвитку інноваційного навчання РОДОВІДсвіту. Компанія підтримує низку програм у цьому напрямку – "Життя в долонях" для дітей 4-8 років, "РОДОВІДшкола" для старшокласників і "РОДОВІДстипендія" для студентів. Ці навчальні програми розроблено на основі найкращих світових практик, які підтримує Міністерство освіти й науки України. Навчання тут дистанційне та безоплатне.

Етикетка "Об'єднана" присвячена напрямку благодійної діяльності із забезпечення цивільних і військових критично важливим продуктом – якісною водою.

"Ми стали на захист країни, допомагаємо продукцією та фінансово. За останні півтора року повномасштабної агресії ми передали безоплатно води на суму понад 150 млн грн. Ми – виробник води, і наш обов'язок – забезпечити цивільних та військових критично важливим продуктом", – зазначив Марко Ткачук.

Етикетка "Вільна" - про збір і надання другого життя пластику. Цей напрямок компанія запустила три роки тому у межах проєкту "Зелена Торба". Нині ж пляшки слугуватимуть і для наближення перемоги.

"Це проєкт із перероблювання пластику для друку деталей на 3D-принтері для дронів. Навчальних дронів", - пояснив Марко Ткачук.

"Ми хочемо швидше звільнити країну, а дрони – один з основних напрямків захисту та наших наступів", - додав він.

IDS Ukraine - провідний національний виробник, лідер ринку та експерт із питань якості природних мінеральних вод, що видобувається в заповідних регіонах України.

У компанії впевнені, що тільки спільними зусиллями армії, бізнесу та держави можна наблизити довгоочікувану перемогу та пришвидшити розбудову щасливої країни майбутнього.