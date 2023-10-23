Точка неповернення у васальній залежності Росії від Китаю настане, - Клімкін

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Китайці використовують Росію. Чи є вони класичними партнерами, чи справа йде до поступової васальної залежності Росії від Китаю - це питання. Вважаю, що і те й інше. Коли Сі говорить про 200 млрд товарообігу з Росією, то це означає, що РФ усе більше залежатиме від Китаю, і колись наступить точка неповернення. Також Китай дає Росії можливість вести війну в Україні", - підкреслив Клімкін.

За словами дипломата, китайцям потрібні російські ресурси.

"РФ важливо домовитися про другу чергу газогону "Сила Сибіру". Звісно, що китайці отримають гарні умови й знижки, яких ще ніколи ніхто не отримував. Китайці намагаються використати Путіна, Росію й російський режим для протистояння з США. Китаю не подобається світова система й світовий порядок, хоча Китай не хоче брати на себе відповідальність за це. Китаю потрібен Путін і його режим. Китайці не зацікавлені в тому, щоб Путін виграв, але також не зацікавлені в тому, щоб Путін програв", - додав Клімкін.