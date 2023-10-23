Точка неповернення у васальній залежності Росії від Китаю настане, - Клімкін
Дипломат, міністр закордонних справ України 2014-2019 рр. Павло Клімкін зазначив, що китайці намагаються використати Путіна і його режим у протистоянні з США
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Китайці використовують Росію. Чи є вони класичними партнерами, чи справа йде до поступової васальної залежності Росії від Китаю - це питання. Вважаю, що і те й інше. Коли Сі говорить про 200 млрд товарообігу з Росією, то це означає, що РФ усе більше залежатиме від Китаю, і колись наступить точка неповернення. Також Китай дає Росії можливість вести війну в Україні", - підкреслив Клімкін.
За словами дипломата, китайцям потрібні російські ресурси.
"РФ важливо домовитися про другу чергу газогону "Сила Сибіру". Звісно, що китайці отримають гарні умови й знижки, яких ще ніколи ніхто не отримував. Китайці намагаються використати Путіна, Росію й російський режим для протистояння з США. Китаю не подобається світова система й світовий порядок, хоча Китай не хоче брати на себе відповідальність за це. Китаю потрібен Путін і його режим. Китайці не зацікавлені в тому, щоб Путін виграв, але також не зацікавлені в тому, щоб Путін програв", - додав Клімкін.
- Нагадаємо 17 жовтня, Путін прибув у Пекін. Він взяв участь у форумі "Один пояс - один шлях" та у церемонії офіційної зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном і його дружиною Пен Ліюань.
- Візит російського президента Володимира Путіна до Китаю може нести певні ризики для України. Проте українська розвідка уважно слідкує за ситуацією.
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