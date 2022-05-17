"Томати ми будемо в Росії тепер їсти частіше". Російський урядовець розповів, як "розвиватимуть" Херсонщину
Віцепрем'єр російського уряду Марат Хуснуллін приїхав до тимчасово контрольованого рашистськими військами Херсона
Про це повідомив окупантський телеканал "Крим 24".
Перебуваючи в українському місті російський чиновник заявив, що завдання окупантів – запустити економіку регіону.
"Ми побачили на сьогоднішній день, що у Херсоні відносно мирне життя. Побачили, що мало руйнувань – що нас тішить", – заявив представник федеральної влади країни-агресора. - Я думаю, томати та томатну пасту ми будемо в Росії тепер їсти частіше і більше, завдяки праці сільгоспвиробників Херсона.
Так Хуснуллін визнав, що Росія планує грабувати херсонських аграріїв, вивозячи їхню продукцію на територію РФ.
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