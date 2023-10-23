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Топ-4 кроки, що зроблять ваше волосся здоровим та доглянутим

23 жовтня, 2023 понедiлок
13:14
Здоров'я Дівчина з гарним волоссям

Для того, щоб волосся було здоровим та природно блищало, необхідно вміти правильно за ним доглядати, від звичайного миття голови і до вибору хорошого гребінця

Гарне та доглянете волосся – мрія кожної дівчини. Волосся відіграє важливу роль у зовнішньому вигляді людини, може підкреслити її природну красу і бути однією зі складових загального образу.

Крім зовнішнього вигляду, гарна зачіска може вказувати на загальне здоров'я людини та степені догляду за собою. Однак, ми дуже часто опускаємося елементарних помилок, що призводять до ламкості, тьмяності та зневоднення локонів. Тому, навчитись правильно доглядати за волоссям важливо незалежно від статі та віку.

"Якісь особливі рекомендації по догляду за волоссям можливо дати лише при особистому огляді та оцінки його стану. Проте, існує низка загальних правил, які я б радила виконувати всім людям. Вони не потребують багато часу. Потрібно лише не лінуватися та зберігати послідовність дій під час правильного догляду за волоссям. Це допоможе зберегти його здоровий та гарний вигляд" – розповіла перукарка та стилістка Надія Сироєдова у своєму інтерв'ю редакції Bahmut.

Фото: Freepik

Як визначити тип шкіри голови

Шкіра голови може бути різною, що визначає її головні характеристики і властивості. Основні типи:

  1. Суха шкіра голови - схильна до сухості та лущення, досить сильно електризується. Волосся миєте 1-2 рази на тиждень, а блиск зберігається лише протягом декількох днів після миття, потім стає тьмяним. Інколи ви можете відчувати свербіж, або подразнення шкіри через нестачу вологи.
  2. Нормальна шкіра голови - найбільш збалансована, щось середнє між жирною та сухою. Шкіра не потребує додаткового догляду, крім основного. Зазвичай ви миєте голову один раз на 2-3 дні, оскільки з’являється жирний блиск у коренів. Волосся має помірний об’єм та не сильно електризується.
  3. Жирна шкіра голови характеризується виразним жирним блиском у зоні біля коренів, схильністю до появи себорейного дерматиту. Волосся може швидко ставати брудним і потребує миття щодня, або через день. Зазвичай такому волоссю складно надати об'єм.
  4. Комбінована шкіра голови - різниться по типу на різних ділянках голови. Дуже часто спостерігається саме такі ознаки – дуже жирна шкіра біля кореня та сухе волосся по довжині, тому суміщає характеристики різних типів. 
  5. Чутлива та проблемна шкіра голови може мати різні дерматологічні проблеми, реагувати на зміни навколишнього середовища та інші фізичні фактори. Таке волосся потребує спеціалізованого догляду та консультації у трихолога.

Фото: Freepik

Якісне та правильне очищення волосся

Одним із найважливіший кроків догляду за волоссям є очищення, тобто миття за допомогою шампуню. Використовуйте підходящий шампунь, залежно від вашого типу шкіри голови, а не типу волосся (пряме, кучеряве, пошкоджене тощо). Слідкуйте за складом засобу та його водневим показником (рН). Бажано, щоб показник pH був на рівні 5.5, а сам шампунь не містив дешевих віддушок та ПАВ (поверхнево-активних речовин).

Головне правило – шампунь має очищати, це його основна та єдина задача. Тому, менше звертайте увагу та олії та цінні екстракти, адже ви все одно це все змиєте водою. Промивайте волосся за допомогою шампуню двічі. Другий раз дуже ретельно очищуйте саме корені, щоб вимити всі залишки продукту. Використовуйте прохолодну або теплу воду під час миття голови. Гаряча вода може спричинити сухість волосся та нашкодити шкірі голови.

Ще однією важливою порадою є масаж. Мийте голову здійснюючи масажні рухи подушечками пальців. Це не лише поліпшує кровообіг шкіри та допомагає активації росту волосся, а також, ви краще спіните шампунь, який прибере всі забруднення.

Фото: Freepik

Живлення волосся

Наступний етап – живлення та гідратація волосся. Саме цей етап часто пропускають, однак він є дуже важливим. Як часто використовувати маску ви маєте обрати самостійно. Зазвичай таку процедуру варто повторювати 1-2 рази на тиждень.

Маски для волосся можуть містити різні складові, такі як: масла, вітаміни, екстракти рослин, протеїни та інші корисні речовини, які живлять і зміцнюють волосся. Вибір засобу залежить від типу волосся. Наприклад, зволожувальні маски допомагають зберегти вологу у волоссі та запобігають ламкості, а зміцнюючі маски, містять білки та інші речовини, що роблять волосся більш еластичним і менше схильними до пошкоджень. Бажано мати в своєму арсеналі декілька видів масок, які ви будете чергувати.

Після миття голови, злегка помокніть волосся рушником та нанесіть на всю довжину (крім коренів) маску. Можна прочесати волосся спеціальним гребінцем, щоб добре розподілити засіб. Витримайте засіб 10-20 хвилин та змийте теплою водою.

Завжди користуйтеся кондиціонером чи бальзамом для волосся

 "Намочуванням і миттям ми відкриваємо волосяні волокна, тому завжди необхідно знову закривати їх кондиціонером", – рекомендує перукарка Нела Матискова у своєму інтерв'ю журналістам порталу Notino.

Кондиціонери та бальзами утворюють захисний шар на поверхні волосся, який запобігає пошкодженням від різних факторів, таких як: фізичне пошкодження, сонячна радіація, хімічні обробки тощо. Також, використання кондиціонера полегшує процес розчісування та може зробити волосся більш гладеньким, зберегти його природний блиск.

Однак, першочергово задачею кондиціонера та бальзаму є закриття мікроскопічних лусок, щоб попередити втрату вологи та пошкоджень внутрішньої структури волосся. Тому, ним важливо користуватися після кожного миття голови.

Фото: Freepik

Завершальний етап догляду та укладка

Після миття обережними та притискаючими рухами, відіжміть зайву вологу рушником. Не тріть та не робіть грубих рухів, оскільки волосся в цей момент вразливе. Якщо ви все ж замотуєте волосся рушником, не залишайте його на волоссі довше, ніж на 5 хвилин.

Якщо потрібно, на цьому етапі можете нанести невелику кількість сироватки, есенції або олії для волосся. Нанесіть продукт на кінчики волосся та на довжину. Якщо ви користуєтесь феном та іншими приладами для укладки, тоді доведеться ще нанести термозахист.

Використовуйте гребінець з широкими та м'якими зубцями, щоб уникнути пошкодження волосся. Для сушіння феном оберіть прохолодний або теплий режим (до 140 градусів) та тримайте фен на відстані від волосся.

Фото: Freepik

Краса волосся залежить не лише від зовнішнього догляду, але й від загального стану організму. Внутрішні фактори - здоров'я шкіри, кишківника та організму в цілому, можуть впливати на вигляд волосся. Тому, балансуйте з доглядом та дотримуйтесь здорового способу життя.
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