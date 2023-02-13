Топкерівники Придністров'я мають українські паспорти, - редактор RISE Moldova Тхорик

Про це він розповів в етері Еспресо.

"На території Придністров'я проживає біля півмільйона людей, які мають громадянства і Молдови, і України, тому що з придністровським невизнаним громадянством люди не можуть нікуди виїхати. До речі, українські паспорти є у топкерівників Придністров'я, наприклад, у президента Придністров'я Вадима Красносельського, у якого навіть є квартирка в Одесі, про що ми проводили розслідування разом з українськими колегами агенції "Слідство.Інфо". Або у прем'єр-міністра Придністров'я Олександра Розенберга є також український паспорт, по якому він, як керівник такого депресивного проросійського регіону, спокійно їздить та подорожує по світу. Вони возять і свої сім'ї, у яких такі ж самі українські або молдавські паспорти", - розказав редактор Асоціації журналістів-розслідувачів Молдови RISE Moldova.

Володимир Тхорик додав, що журналісти-розслідувачі робили запити до СБУ, спецслужб України та до інших організацій щодо володіння паспортами України топчиновників Придністров'я, але поки відповіді не отримали.

"Щобільше, користуючись українськими паспортами, керівництву Придністров'я багато років вдавалося уникати кримінального переслідування з боку Молдови, тобто бувши оголошеними Молдовою у міжнародний розшук, ці "політичні діячі Придністров'я" виїжджали через Україну ці всі роки до Росії й ніяких перепон не зустрічали з боку українського керівництва, це було в основному до анексії Криму і продовжувалось десь до 2016 року", - зауважив Тхорик.