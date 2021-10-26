Торгували російськими цукерками: у Харкові оштрафували мережу магазинів

Про це повідомляє ГУ Держспоживслужби в Харківській області.

"Підсанкційні російські товари не повинні продаватися в Україні. Ця продукція завозиться та реалізується на території України незаконно. Підтвердити якість і безпечність такої продукції неможливо", - йдеться в повідомленні.

У ході інспекції виявили та зняли з реалізації цукерки російських виробників:

ПАО "Красний Октябрь";

ОАО "кондитерський концерн "Бабаевский";

кондитерська фабрика "Победа";

АО "АКконд".

"За порушення вимог законодавства щодо маркування продукції до суб’єктів господарювання застосовані штрафні санкції у порядку, встановленому законом", - йдеться в повідомленні.

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