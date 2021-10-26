Торгували російськими цукерками: у Харкові оштрафували мережу магазинів
Держспоживслужба у Харкові виявила в одній з мереж магазинів російські цукерки. За таку торгівлю на підприємців наклали штраф
Про це повідомляє ГУ Держспоживслужби в Харківській області.
"Підсанкційні російські товари не повинні продаватися в Україні. Ця продукція завозиться та реалізується на території України незаконно. Підтвердити якість і безпечність такої продукції неможливо", - йдеться в повідомленні.
У ході інспекції виявили та зняли з реалізації цукерки російських виробників:
- ПАО "Красний Октябрь";
- ОАО "кондитерський концерн "Бабаевский";
- кондитерська фабрика "Победа";
- АО "АКконд".
"За порушення вимог законодавства щодо маркування продукції до суб’єктів господарювання застосовані штрафні санкції у порядку, встановленому законом", - йдеться в повідомленні.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.31
Купівля 26.31Продаж 26.55
-
EUR
Купівля 30.45Продаж 30.83
- Актуальне
- Важливе