Російський "шахед" влучив у цивільний об'єкт на Чернігівщині
Торт п’яна вишня (пляцок). Як приготувати
Цей бісквітно-вишнево-шоколадний торт – справжня знахідка серед солодкої класики. Тут і ніжність на дотик і п’янкий насичений смак. Головне в приготуванні цього чудо-торту - неповторне поєднання вишні та шоколаду
Інгредієнти:
Тісто:
- куряче яйце - п’ять штук
- півтори склянки цукру
- борошно - дві склянки
- какао - дві столові ложки
- розпушувач - дві чайні ложки
Крем:
- згущеного молока (370 г) – одна банка
- вершкове масло - 250 г
- свіжі (заморожені чи консервовані) вишні без кісточок – 300 г
- коньяк – 100 г
Фото: gettyimages
Покрокове приготування:
- змішуємо вишні з алкоголем
- настоюємо кілька годин
- білки яєць відокремлюємо від жовтків
- переміщуємо у дві ємкості
- збиваємо жовтки, додаємо половину цукру
- білки покладемо поки в холодильник, додаючи дрібку солі
- всипаємо у ємність борошно, какао і розпушувач
- ретельно перемішуємо
- печемо високий корж
- верхівку акуратно зрізаємо й відкладаємо вбік
- м’якоть вибираємо й дрібно нарізаємо
- збиваємо масло з вареним згущеним молоком
- третину крему відкладаємо
- а в решту всипаємо крихти з торта й кладемо вишні
- все вимішуємо
- цією сумішшю наповнити порожнину коржа
- зрізаним верхом прикриваємо торт
- змащуємо кремом
- прикрашаємо на свій смак (можна полити шоколадом чи прикрасити цілими вишнями)
Смачного!
Залиште коментар
Читайте також:
Київ
+25°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.47 Купівля 37.47Продаж 38.28
- EUR Купівля 40.99Продаж 42.02
- Актуальне
- Важливе
2023, понедiлок
21 серпня
22:35
Постачають РФ складові зброї: НАЗК запропонувало накласти санкції на 8 підприємств ВПК Білорусі
20:47
Аналітика
Бахмут залишається центром тяжіння зусиль обох сторін: ворог суттєво ущільнює свої війська навколо міста. Колонка Сергія Згурця
20:00
Огляд
Переможні новини 544-го дня війни: ЗСУ активно використовують касетні боєприпаси і звільняють територію під Бахмутом, космічне партнерство Китаю та РФ під загрозою
18:11
Ексклюзив
Моя мрія, щоб в Україні після війни з РФ було 30 млн населення у кордонах 1991 року, - академік Елла Лібанова
17:25
Ексклюзив
Чинні еліти мають тільки двох кандидатів на заміну Путіну: російський опозиціонер назвав прізвища
17:22
"Проєктів такого масштабу ще не було": на Дніпропетровщині запрацював новий магістральний водогін
17:07
Український режисер Любомир Левицький знімає документальний фільм про бійців Третьої штурмової бригади
17:00
OPINION
Гроші отримали, а зброю не надали. У Міноборони - астрономічна дебіторська заборгованість