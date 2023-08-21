Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна рецепти На сковороді, в духовці або класичний. Торт "Сметанник". Як приготувати

На сковороді, в духовці або класичний. Торт "Сметанник". Як приготувати

21 серпня, 2023 понедiлок
21:46
рецепти сметанник

Приготувати сметанник вдома - дуже просто. Слідуйте покроково за нашими рецептами. І вуаля – найсмачніший тортик у вас на столі! Готовий смаколик можна посипати подрібненими печивом чи горіхами, тертим шоколадом чи кокосовою стружкою, а ще в якості прикраси до ваших послуг -полуниця, малина, свіжі ягоди чи фрукти

Торт сметанник класичний (рецепт домашнього сметанника)

сметанник

Фото: gettyimages

 

Інгредієнти:

Для коржів:

  • чотири курячі яйця
  • сметана - 250 мл
  • цукор-пісок – одна склянка
  • борошно – дві склянки
  • сода – дві чайні ложки
  • какао – одна столова ложка

Для крему:

  • сметана (20%) - 400 г
  • одна склянка цукру-піску
  • пів пачки ванільного цукру

Покроковий рецепт приготування:

  • змішуємо у великій мисці пів склянки цукру та два яйця
  • збиваємо міксером до збільшення маси
  • вливаємо в іншу миску дві столові ложки сметани
  • додаємо одну чайну ложку соди
  • розмішуємо, щоб сметана збільшилася в обсязі
  • додаємо до збитих яєць
  • перемішуємо
  • у масу просіюємо одну склянку борошна
  • ретельно перемішуємо тісто
  • розігріваємо духовку до 180 градусів
  • форму для випікання застеляємо пергаментом
  • змащуємо її стінки й дно вершковим маслом
  • виливаємо тісто у форму
  • розрівнюємо
  • випікаємо в духовці пів години
  • готовність перевіряємо шпажкою
  • виймаємо корж з форми
  • охолоджуємо
  • таким же способом готуємо коричневий корж з решти інгредієнтів, досипаючи какао
  • залишаємо повністю охолонути
  • змішуємо сметану, цукор і ванільний цукор
  • збиваємо на високих обертах міксера
  • розрізаємо коржі на більш тонкі
  • викладаємо на тарілку спочатку темний корж
  • змащуємо його кремом
  • зверху кладемо світлий корж
  • знову змащуємо кремом
  • і так робимо почергово
  • боки теж добре змащуємо кремом
  • ставимо сметанник у холодильник на ніч

Сметанник на сковороді (простий і швидкий рецепт)

сметанник

Фото: gettyimages

 

Інгредієнти:

Для приготування тіста:

  • борошно – три склянки
  • сметана – 200 г
  • цукор – 200 г
  • розпушувач – одна чайна ложка

Для крему:

  • сметана – 600 г
  • цукор – 180 г

Для подачі:

  • два види печива – світле і темне

Покроковий рецепт приготування:

  • з’єднуємо сметану з цукром
  • збиваємо вінчиком
  • додаємо борошно, заздалегідь просіяне та змішане з розпушувачем
  • замішуємо еластичне тісто
  • розділяємо на 8 однакових шматочків
  • кожен шматочок округляємо
  • розкатуємо в круглий пласт діаметром 20 см
  • обрізки не викидаємо - з них вийде ще два коржі
  • загалом має вийти 10 коржів
  • ставимо суху сковороду на вогонь
  • розігріваємо її
  • викладаємо корж
  • випікаємо коржі на помірному вогні з двох сторін
  • на кожну сторону потрібно в середньому до трьох хвилин
  • потім коржі охолоджуємо
  • міксером збиваємо сметану з цукром - крем готовий
  • змащуємо кожен корж кремом
  • викладаємо один на одного
  • біле і шоколадне печиво окремо подрібнюємо в крихту
  • білим печивом прикрашаємо бічну частину сметанника
  • шоколадним печивом прикрашаємо верхню частину торта
  • залишаємо готовий сметанник на ніч в холодильнику

Бісквіт сметанник (в духовці)

сметанник

Фото: gettyimages

 

Інгредієнти:

  • три курячі яйця
  • цукор - 150 г
  • сметана - 200 г
  • борошно - 200 г
  • розпушувач тіста – півтори чайні ложки

Покроковий рецепт приготування:

  • збиваємо яйця міксером
  • додаємо цукор
  • продовжуємо збивати сім-вісім хвилин
  • додаємо сметану
  • ще трохи збиваємо
  • всипаємо частинами борошно та розпушувач
  • перемішуємо до однорідності
  • форму застеляємо пергаментом
  • випікаємо сметанник 50 хвилин при температурі 180 градусів.

Смачного!

Новини
Суспільство
кухня
кулінарія
Читайте також:
путлер шойгу
20 серпня, 2023 неділя
Спецслужби РФ тиснуть на Путіна й вимагають звільнити Шойгу та оголосити воєнний стан, - Bloomberg
Путін Байден
Автор Антін Борковський
20 серпня, 2023 неділя
Українські шпигуни зірвали плани пропутінського лобі в адміністрації Байдена, - Піонтковський
20 серпня, 2023 неділя
Чехія готує програму для повернення українських біженців
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.47
    Купівля 37.47
    Продаж 38.28
  • EUR
    Купівля 40.99
    Продаж 42.02
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
21 серпня
23:07
вибух
Російський "шахед" влучив у цивільний об'єкт на Чернігівщині
22:50
F-16
Зеленський: Греція приєдналася до декларації G7 і тренуватиме українських пілотів на F-16
22:41
волейбол
Українки перемогли Бельгію на чемпіонаті Європи з волейболу
22:35
Постачають РФ складові зброї: НАЗК запропонувало накласти санкції на 8 підприємств ВПК Білорусі
22:34
Пригожин записав відеозвернення: стверджує, що з Африки
21:53
Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі
Генерал Міллі обговорив війну РФ проти України з Папою Римським Франциском
21:30
Ексклюзив
Дана Ярова
Називати прибуток всіх постачальників Міноборони збиткам державі - це нонсенс, - Ярова
21:02
Держдепартамент США
США закликали своїх громадян негайно виїхати з Білорусі та порадили маршрути
20:47
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Бахмут залишається центром тяжіння зусиль обох сторін: ворог суттєво ущільнює свої війська навколо міста. Колонка Сергія Згурця
20:20
Ганна Маляр
Маляр заявила, що через публікації у ЗМІ 82 бригада зазнала 5 ворожих авіаударів за добу
20:05
На фото: затримання
На Черкащині працівник військкомату та два спільники отримали підозру в одержанні $3 тис.
20:02
OPINION
Ігор Гулик
Крах "Празької весни" і "бавовна" над Симоньян
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 544-го дня війни: ЗСУ активно використовують касетні боєприпаси і звільняють територію під Бахмутом, космічне партнерство Китаю та РФ під загрозою
19:52
Джеймс Клеверлі
Голова МЗС Британії вдруге спробує відвідати Китай для переговорів, — Bloomberg
19:38
Оновлено
ракети Taurus
Бербок закликала швидше ухвалити надання Україні далекобійних ракет Taurus
19:32
окупанти, орки
На Запоріжжі бурятський підрозділ РФ конфіскує житло у місцевих, — Генштаб
19:12
На фото: Ольга Карач
Литва звинуватила білоруську активістку Карач у співпраці з розвідкою РФ
18:58
Андрій Юсов
На російському аеродромі Шайковка внаслідок атаки дрона пошкоджено щонайменше один літак, - ГУР
18:55
Twitter
Акаунти-мільйонники у Twitter повинні будуть підтверджувати особу
18:41
Дитяча лікарня Дрогобича
У Британії розробляють тест, який дозволить прискорено ідентифікувати дитячі захворювання
18:34
Бойова машина CV90
В Україні вироблятимуть шведські бойові машини CV90, - Зеленський
18:25
Військова делегація Ірану прибула до Москви для обговорення співробітництва
18:18
Ексклюзив
БРІКС
Дипломат розповів про головну інтригу саміту БРІКС
18:16
Володимир Зеленський
Зеленський прибув до Греції для участі у саміті Україна – Балкани
18:11
Ексклюзив
Елла Лібанова
Моя мрія, щоб в Україні після війни з РФ було 30 млн населення у кордонах 1991 року, - академік Елла Лібанова
18:04
OPINION
Михайло Жернаков
Із залежним Конституційним Судом ніякого ЄС нам не бачити
18:00
Дана Ярова
Громадська радниця при Міноборони Ярова: ми зекономили 4,6 млрд грн на харчуванні військових
17:30
кінологи
Нацполіція України отримала партію службових собак з Європи
17:25
Ексклюзив
Ілля Пономарьов
Чинні еліти мають тільки двох кандидатів на заміну Путіну: російський опозиціонер назвав прізвища
17:22
"Проєктів такого масштабу ще не було": на Дніпропетровщині запрацював новий магістральний водогін
17:07
Український режисер Любомир Левицький знімає документальний фільм про бійців Третьої штурмової бригади
17:02
окупанти Мелітополь
Окупанти на Запоріжжі складають перелік порожніх квартир для "гастролерів" і колаборантів
17:00
OPINION
ЗСУ, міномет, міна
Гроші отримали, а зброю не надали. У Міноборони - астрономічна дебіторська заборгованість
16:50
Ексклюзив
Швеція
Defense Express: Донорами Gripen може бути не лише Швеція
16:45
російські окупанти
Російські спецпризначенці складають іспити, обстрілюючи українців на Сумщині та Чернігівщині
16:33
Ракетний удар по центру Чернігова 19 серпня
Ракетний удар РФ по Чернігову 19 серпня: кількість постраждалих зросла до 181 людини
16:30
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
Ігнат розповів, скільки сучасних винищувачів потрібно Україні
16:13
міна, мінування, заміновано
На Харківщині тракторист травмувався, наїхавши на російську міну
16:13
малюк
У Британії винесли вирок медсестрі, яка вбила 7 немовлят
16:04
OPINION
Віталій Портников
Бензоколонка з бомбою. Як Боррель принизив Путіна
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV