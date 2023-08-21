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На сковороді, в духовці або класичний. Торт "Сметанник". Як приготувати
Приготувати сметанник вдома - дуже просто. Слідуйте покроково за нашими рецептами. І вуаля – найсмачніший тортик у вас на столі! Готовий смаколик можна посипати подрібненими печивом чи горіхами, тертим шоколадом чи кокосовою стружкою, а ще в якості прикраси до ваших послуг -полуниця, малина, свіжі ягоди чи фрукти
Торт сметанник класичний (рецепт домашнього сметанника)
Фото: gettyimages
Інгредієнти:
Для коржів:
- чотири курячі яйця
- сметана - 250 мл
- цукор-пісок – одна склянка
- борошно – дві склянки
- сода – дві чайні ложки
- какао – одна столова ложка
Для крему:
- сметана (20%) - 400 г
- одна склянка цукру-піску
- пів пачки ванільного цукру
Покроковий рецепт приготування:
- змішуємо у великій мисці пів склянки цукру та два яйця
- збиваємо міксером до збільшення маси
- вливаємо в іншу миску дві столові ложки сметани
- додаємо одну чайну ложку соди
- розмішуємо, щоб сметана збільшилася в обсязі
- додаємо до збитих яєць
- перемішуємо
- у масу просіюємо одну склянку борошна
- ретельно перемішуємо тісто
- розігріваємо духовку до 180 градусів
- форму для випікання застеляємо пергаментом
- змащуємо її стінки й дно вершковим маслом
- виливаємо тісто у форму
- розрівнюємо
- випікаємо в духовці пів години
- готовність перевіряємо шпажкою
- виймаємо корж з форми
- охолоджуємо
- таким же способом готуємо коричневий корж з решти інгредієнтів, досипаючи какао
- залишаємо повністю охолонути
- змішуємо сметану, цукор і ванільний цукор
- збиваємо на високих обертах міксера
- розрізаємо коржі на більш тонкі
- викладаємо на тарілку спочатку темний корж
- змащуємо його кремом
- зверху кладемо світлий корж
- знову змащуємо кремом
- і так робимо почергово
- боки теж добре змащуємо кремом
- ставимо сметанник у холодильник на ніч
Сметанник на сковороді (простий і швидкий рецепт)
Фото: gettyimages
Інгредієнти:
Для приготування тіста:
- борошно – три склянки
- сметана – 200 г
- цукор – 200 г
- розпушувач – одна чайна ложка
Для крему:
- сметана – 600 г
- цукор – 180 г
Для подачі:
- два види печива – світле і темне
Покроковий рецепт приготування:
- з’єднуємо сметану з цукром
- збиваємо вінчиком
- додаємо борошно, заздалегідь просіяне та змішане з розпушувачем
- замішуємо еластичне тісто
- розділяємо на 8 однакових шматочків
- кожен шматочок округляємо
- розкатуємо в круглий пласт діаметром 20 см
- обрізки не викидаємо - з них вийде ще два коржі
- загалом має вийти 10 коржів
- ставимо суху сковороду на вогонь
- розігріваємо її
- викладаємо корж
- випікаємо коржі на помірному вогні з двох сторін
- на кожну сторону потрібно в середньому до трьох хвилин
- потім коржі охолоджуємо
- міксером збиваємо сметану з цукром - крем готовий
- змащуємо кожен корж кремом
- викладаємо один на одного
- біле і шоколадне печиво окремо подрібнюємо в крихту
- білим печивом прикрашаємо бічну частину сметанника
- шоколадним печивом прикрашаємо верхню частину торта
- залишаємо готовий сметанник на ніч в холодильнику
Бісквіт сметанник (в духовці)
Фото: gettyimages
Інгредієнти:
- три курячі яйця
- цукор - 150 г
- сметана - 200 г
- борошно - 200 г
- розпушувач тіста – півтори чайні ложки
Покроковий рецепт приготування:
- збиваємо яйця міксером
- додаємо цукор
- продовжуємо збивати сім-вісім хвилин
- додаємо сметану
- ще трохи збиваємо
- всипаємо частинами борошно та розпушувач
- перемішуємо до однорідності
- форму застеляємо пергаментом
- випікаємо сметанник 50 хвилин при температурі 180 градусів.
Смачного!
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