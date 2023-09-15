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Торт "Снікерс". Простий класичний рецепт приготування в домашніх умовах
Красивий на вигляд та смачний торт і справді на смак нагадує усім відомий батончик "Снікерс", а готується він доволі просто. У рецепті пропонуємо використати форму для бісквіту діаметром 21 см
Інгредієнти для торта "Снікерс":
Для бісквіту:
- чотири яйця
- цукор - 150 г
- розпушувач – одна чайна ложка
- борошно - 100 г
- какао - 20 г
Для начинки:
- варене згущене молоко - 400 г
- масло вершкове - 200 г
- арахіс - 200 г
- вершковий крекер - 200 г
Покроково готуємо торт "Снікерс":
Фото: chudozero
- відокремлюємо білки від жовтків
- до жовтків додаємо половину цукру
- ретельно збиваємо жовтки з цукром
- маса повинна побіліти та збільшитись у обсязі
- білки збиваємо до пишної піни
- у процесі збивання всипаємо порціями половину цукру, яка залишилася
- додаємо до жовтків третину білків
- обережно перемішуємо
- додаємо просіяне борошно, розпушувач і какао
- перемішуємо до однорідності
- додаємо до маси білки, що залишилися
- акуратно лопаткою перемішуємо рухами знизу-вгору
- вистеляємо дно форми пергаментом
- заповнюємо тістом не більше ніж на 2/3 висоти форми
- випікаємо бісквіт 40 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці
- дістаємо бісквіт з форми
Фото: youtube
- залишаємо остуджуватися
- після остигання корж розрізаємо на дві частини
- крекер ламаємо на маленькі шматочки
- згущене молоко та розм'якшене масло збиваємо до однорідності
- додаємо арахіс та крекер
- ретельно перемішуємо
- викладаємо на блюдо нижній корж
- за бажанням трохи просочуємо кавою або сиропом
- викладаємо начинку
- акуратно розрівнюємо
- накриваємо начинку другим коржем
- трохи притискаємо долонями
- ставимо в холодильник на годину
- прикрашаємо торт за власним бажанням.
Смачного!
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