Toyota поновлює роботу в Україні

Про це заявила пресслужба Toyota.



"Компанія розуміє необхідність подальшого економічного розвитку, тому відновлює свою діяльність в Україні із дотриманням необхідних заходів безпеки для співробітників і відвідувачів. Зокрема, у деяких регіонах повернуться до роботи офіційні дилерські центри", - ідеться в повідомленні.



Крім того, Toyota активно надає гуманітарну допомогу постраждалим від війни Росії проти України, а саме - українським співробітникам компанії, їхнім родинам і біженцям з України. Для цих людей Toyota збирає до 2,5 млн євро фінансової підтримки.

Нагадаємо, Toyota зупинила виробництво та імпорт автомобілів у Росію

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