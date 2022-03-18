Toyota поновлює роботу в Україні
Японська автомобілебудівна компанія Toyota знову працює в Україні й надає гуманітарну допомогу постраждалим від вторгнення РФ на українську територію
Про це заявила пресслужба Toyota.
"Компанія розуміє необхідність подальшого економічного розвитку, тому відновлює свою діяльність в Україні із дотриманням необхідних заходів безпеки для співробітників і відвідувачів. Зокрема, у деяких регіонах повернуться до роботи офіційні дилерські центри", - ідеться в повідомленні.
Крім того, Toyota активно надає гуманітарну допомогу постраждалим від війни Росії проти України, а саме - українським співробітникам компанії, їхнім родинам і біженцям з України. Для цих людей Toyota збирає до 2,5 млн євро фінансової підтримки.
- Нагадаємо, Toyota зупинила виробництво та імпорт автомобілів у Росію
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