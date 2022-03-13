Toyota зупинила виробництво та імпорт автомобілів у Росію

Про це компанія Toyota повідомила на офіційній сторінці у Facebook.



Наразі "Тойота Мотор Росія" припинила роботу на своєму заводі у Санкт-Петербурзі ще 4 березня. Також зупинено імпорт автомобілів на невизначений час. За словами представників компанії, інші операції на решті території Європи не зазнають впливу.

"Ми щиро сподіваємося якомога швидше повернутися до миру", - повідомляє Toyota.

Нагадаємо, що на території Росії більше не доступні сервіси PlayStation Store і Apple Pay.