"Трагедія, яку важко виправдати": ще один російський олігарх виступив проти війни з Україною
Власник "Групи НЛМК" Володимир Лісін закликав зупинити війну РФ з Україною
Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву олігарха.
Лісін надіслав листа працівникам свого бізнесу.
Мільярдер написав, що загибель людей в Україні є трагедією, яку важко виправдати чи пояснити.
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Він закликав до мирного врегулювання через переговори.
Лісін та рада директорів висловили сподівання, що війна незабаром скінчиться.
Речник концерну підтвердив справжність листа.
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