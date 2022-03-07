"Трагедія, яку важко виправдати": ще один російський олігарх виступив проти війни з Україною

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву олігарха.

Лісін надіслав листа працівникам свого бізнесу.



Мільярдер написав, що загибель людей в Україні є трагедією, яку важко виправдати чи пояснити.



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Він закликав до мирного врегулювання через переговори.

Лісін та рада директорів висловили сподівання, що війна незабаром скінчиться.

Речник концерну підтвердив справжність листа.