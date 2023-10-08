Трамп-молодший заявив, що "за кілька годин побачив більше відео з цієї війни в Ізраїлі, ніж з України за майже 2 роки"
Дональд Трамп-молодший написав на своїй сторінці у соцмережі Х, що "за кілька годин побачив більше відео з цієї війни в Ізраїлі, ніж з України за майже 2 роки". У відповідь на це GeoConfirmed зібрала понад 23 тисячі відео про війну в Україні
Про це Дональд Трамп-молодший написав у соцмережі Х.
Син колишнього президента США Дональда Трампа заявий, що за кілька годин війни в Ізраїлі він побачив більше відео, ніж майже за два роки в Україні.
"Як так сталося, що за кілька годин я побачив більше відео з цієї війни в Ізраїлі, ніж з України за майже 2 роки?", - написав Дональд Трамп-молодший.
У відповідь на це глобальна геолокаційна платформа, орієнтована на війну в Україні, GeoConfirmed зібрала понад 23 тисячі відеороликів про українську війну.
"Якщо ви не захочете дивитися, то й справді не побачите", - відповіла GeoConfirmed.
Зокрема, GeoConfirmed додала мапу, де кожна іконка має відеоматеріал з гіперпосиланням на те, що сталося в тому чи іншому районі.
Фото: GeoConfirmed
Також сьогодні, 8 жовтня, GeoConfirmed опублікувала допис, де заявила, що за останні 10 днів на мапі з’явилося 378 подібних геолокацій.
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У понеділок, 2 жовтня, у Нью-Йорку розпочався судовий процес у справі звинувачення Трампа в шахрайстві, який може призвести до завершення його ділової кар'єри.
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