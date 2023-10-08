Трамп-молодший заявив, що "за кілька годин побачив більше відео з цієї війни в Ізраїлі, ніж з України за майже 2 роки"

Про це Дональд Трамп-молодший написав у соцмережі Х.

Син колишнього президента США Дональда Трампа заявий, що за кілька годин війни в Ізраїлі він побачив більше відео, ніж майже за два роки в Україні.

"Як так сталося, що за кілька годин я побачив більше відео з цієї війни в Ізраїлі, ніж з України за майже 2 роки?", - написав Дональд Трамп-молодший.

У відповідь на це глобальна геолокаційна платформа, орієнтована на війну в Україні, GeoConfirmed зібрала понад 23 тисячі відеороликів про українську війну.

"Якщо ви не захочете дивитися, то й справді не побачите", - відповіла GeoConfirmed.

Зокрема, GeoConfirmed додала мапу, де кожна іконка має відеоматеріал з гіперпосиланням на те, що сталося в тому чи іншому районі.

Фото: GeoConfirmed

Також сьогодні, 8 жовтня, GeoConfirmed опублікувала допис, де заявила, що за останні 10 днів на мапі з’явилося 378 подібних геолокацій.