Трамп планує оскаржити рішення про дискваліфікацію на праймеріз в штатах Колорадо і Мен, - NYT

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на власні джерела, знайомі з ситуацією.

У виданні зазначають, що у штаті Мен оскарження рішення держсекретаря про виключення Трампа з виборчого бюлетеня буде подано до суду штату. Натомість рішення в Колорадо, ухвалене вищим судом цього штату, буде оскаржене у Верховному суді США.

Посилаючись на власні джерела, у NYT заявили, що Трамп переконаний, що Верховний суд переважною більшістю голосів винесе рішення проти рішень щодо Колорадо та Мену.

Але він також критикував Верховний суд, який складається з трьох консервативних суддів, створивши переважну більшість.

Трамп висловив занепокоєння, що консервативні судді будуть побоюватися, що їх сприйматимуть як "політичних", і можуть винести рішення не на його користь.

Зокрема, цього тижня позов штату Вісконсин, який намагався виключити Трампа з виборчих бюлетенів, був відхилений, а держсекретар Каліфорнії заявив, що Трамп залишиться у виборчих бюлетенях цього штату. Загалом у 14 штатах подані позови про зняття Трампа з виборів, і очікується, що їх буде подано ще більше. Незабаром очікується рішення у справі в Орегоні.

Трамп і його команда намагалися звести ці справи в єдиний наратив про те, що демократи ведуть проти нього "полювання на відьом", і використовували виборчі позови, щоб припустити, що демократи втручаються у вибори.

"Демократи в "синіх" штатах необачно і неконституційно призупиняють громадянські права американських виборців, намагаючись безпідставно викреслити ім'я президента Трампа з виборчих бюлетенів", - заявив прессекретар Трампа Стівен Чунг.