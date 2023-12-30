Трамп планує оскаржити рішення про дискваліфікацію на праймеріз в штатах Колорадо і Мен, - NYT
У вівторок, 2 січня, радники колишнього президента Дональда Трампа готуються оскаржити рішення про дискваліфікацію Трампа на праймеріз у штатах Колорадо та Мен
Про це повідомляє The New York Times з посиланням на власні джерела, знайомі з ситуацією.
У виданні зазначають, що у штаті Мен оскарження рішення держсекретаря про виключення Трампа з виборчого бюлетеня буде подано до суду штату. Натомість рішення в Колорадо, ухвалене вищим судом цього штату, буде оскаржене у Верховному суді США.
Посилаючись на власні джерела, у NYT заявили, що Трамп переконаний, що Верховний суд переважною більшістю голосів винесе рішення проти рішень щодо Колорадо та Мену.
Але він також критикував Верховний суд, який складається з трьох консервативних суддів, створивши переважну більшість.
Трамп висловив занепокоєння, що консервативні судді будуть побоюватися, що їх сприйматимуть як "політичних", і можуть винести рішення не на його користь.
Зокрема, цього тижня позов штату Вісконсин, який намагався виключити Трампа з виборчих бюлетенів, був відхилений, а держсекретар Каліфорнії заявив, що Трамп залишиться у виборчих бюлетенях цього штату. Загалом у 14 штатах подані позови про зняття Трампа з виборів, і очікується, що їх буде подано ще більше. Незабаром очікується рішення у справі в Орегоні.
Трамп і його команда намагалися звести ці справи в єдиний наратив про те, що демократи ведуть проти нього "полювання на відьом", і використовували виборчі позови, щоб припустити, що демократи втручаються у вибори.
"Демократи в "синіх" штатах необачно і неконституційно призупиняють громадянські права американських виборців, намагаючись безпідставно викреслити ім'я президента Трампа з виборчих бюлетенів", - заявив прессекретар Трампа Стівен Чунг.
- У вівторок, 19 грудня, Верховний суд штату Колорадо ухвалив рішення про заборону брати участь у місцевих виборах претендентів-республіканців на висування кандидатом на пост президента США у 2024 році колишньому президенту США Дональду Трампу.
- У четвер, 28 грудня, високопоставлений чиновник у штаті Мен виніс рішення, яке забороняє експрезиденту США Дональду Трампу висуватись на праймеріз 2024 року.
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