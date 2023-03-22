Про це повідомляє видання The Guardian із посиланням на джерела, близькі до колишнього президента.

За інформацією журналістів, експрезидент США хотів би, аби на нього надягли кайданки у разі, якщо справа із порноакторкою Стормі Деніелс дійде до висунення кримінального провадження. Якщо це станеться, у суді політик хотів би з'явитися із зафіксованими за спиною руками - про це Трамп сам повідомив своїм радникам, пише газета.

Анонімні джерела розповіли Тhe Guardian, що на думку Трампа, оскільки йому все одно доведеться йти до суду і "здаватися владі, щоб зняти відбитки пальців і сфотографуватися", він може перетворити все на "спектакль". Експрезидент хотів би зайти до приміщення суду "як злочинець".

Метою такої поведінки є демонстрація непокори перед "несправедливим судовим переслідуванням" і думка, що це зміцнить підтримку електорату для президентської кампанії 2024 року. Крім того, Трамп не хотів би виглядати "лузером", з'явившись по відеозв'язку.

Справа Дональда Трампа із порноакторкою Стормі Деніел може стати першим в історії США випадком, коли експрезиденту висунуть кримінальні звинувачення. Ідеться про виплату матеріальної компенсації за мовчання жінкам, котрі мали сексуальний контакт із експрезидентом. Акторка Стормі Деніел, зокрема, отримала $130 тисяч. Угоди укладалися адвокатом Трампа Майклом Коеном перед президентськими виборами 2016 року.

За словами Коена, усі виплати він проводив із власної ініціативи.