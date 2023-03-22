Трамп погрожує влаштувати "спектакль"із кайданками через кримінальне звинувачення, - The Guardian
Експрезидент США Дональд Трамп хотів би, щоби на нього надягли кайданки, якщо дійде до висунення кримінального провадження
Про це повідомляє видання The Guardian із посиланням на джерела, близькі до колишнього президента.
За інформацією журналістів, експрезидент США хотів би, аби на нього надягли кайданки у разі, якщо справа із порноакторкою Стормі Деніелс дійде до висунення кримінального провадження. Якщо це станеться, у суді політик хотів би з'явитися із зафіксованими за спиною руками - про це Трамп сам повідомив своїм радникам, пише газета.
Анонімні джерела розповіли Тhe Guardian, що на думку Трампа, оскільки йому все одно доведеться йти до суду і "здаватися владі, щоб зняти відбитки пальців і сфотографуватися", він може перетворити все на "спектакль". Експрезидент хотів би зайти до приміщення суду "як злочинець".
Метою такої поведінки є демонстрація непокори перед "несправедливим судовим переслідуванням" і думка, що це зміцнить підтримку електорату для президентської кампанії 2024 року. Крім того, Трамп не хотів би виглядати "лузером", з'явившись по відеозв'язку.
Справа Дональда Трампа із порноакторкою Стормі Деніел може стати першим в історії США випадком, коли експрезиденту висунуть кримінальні звинувачення. Ідеться про виплату матеріальної компенсації за мовчання жінкам, котрі мали сексуальний контакт із експрезидентом. Акторка Стормі Деніел, зокрема, отримала $130 тисяч. Угоди укладалися адвокатом Трампа Майклом Коеном перед президентськими виборами 2016 року.
За словами Коена, усі виплати він проводив із власної ініціативи.
- ЗМІ дізналися подробиці ймовірного затримання Трампа - на нього не одягатимуть кайданки та не кидатимуть у камеру. У Трампа знімуть відбитки пальців та сфотографують його у профіль та анфас.
- Експрезидент США Дональд Трамп очікував, що у вівторок, 21 березня, його заарештує окружний прокурор Манхеттену. Він закликав своїх прихильників протестувати.
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