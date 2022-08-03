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Трамп розповів про зустріч з "другом Орбаном" та Сійярто у власному гольф-клубі

3 серпня, 2022 середа
10:48
Світ Дональд Трамп (у центрі) та Віктор Орбан (праворуч)

Експрезидент США Дональд Трамп зустрівся з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном та міністром закордонних справ країни Петером Сійярто

Про це повідомляє Bloomberg

Трамп заявив, що вони з Орбаном зустрілися у його гольф-клубі у Бедмінстері, що у штаті Нью-Джерсі, та обговорили багато цікавих тем. Подробиці він не навів.

"Дуже добре провів час зі своїм другом Віктором Орбаном. Ми обговорили багато цікавих тем — мало хто так багато знає про те, що відбувається сьогодні. Ми також відсвяткували його велику перемогу на виборах у квітні", - сказав Трамп. 

Разом з Орбаном на зустрічі були присутні голова МЗС Угорщини Петер Сійярто, радник прем'єра з політичних питань Балаж Орбан та голова парламентської комісії із закордонних справ Жолт Немет.

Сійярто після зустрічі заявив, що відносини США та Угорщини були на піку, коли Дональд Трамп був президентом. 

"Сподіваємося, що наші стосунки й надалі будуть на тому ж рівні!" -  написав Сійярто у facebook. 

Віктор Орбан та Дональд Трамп цього тижня виступлять на конференції консервативних партій у Далласі.

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Угорщина
Дональд Трамп
Віктор Орбан
США
консерватори
гольф
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