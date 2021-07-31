Трамп вимагав від генпрокурора визнати президентські вибори сфальсифікованими, - Мін'юст США
Колишній глава Білого дому Дональд Трамп вимагав від в.о. генерального прокурора Дефрі Розена визнати президентські вибори у США сфальсифікованими
Про це повідомляє Голос Америки.
Міністерство юстиції США опублікувало доповідну записку, згідно з якою, тодішній президент Дональд Трамп в грудні 2020 року тиснув високопоставлених чиновників відомства і погрожував їм звільненням у разі, якщо вони визнають перемогу Джо Байдена на президентських виборах.
В опублікованому документі цитується телефонна розмова від 27 грудня 2020 року, між главою Білого дому і Джефрі Розеном, який в той час займав посаду в.о. генпрокурора США.
Розен заявив президенту, що "відомство не може по клацанню пальців змінити результат виборів".
"Просто скажіть, що вибори були нечесними. Залиште інше мені та конгресменам-республіканцям", - вимагав Трамп.
Протягом усієї розмови Трамп наполягав, що вибори були вкрадені, а Розен йому опонував.
- 15 липня повідомлялося, що голова Генерального комітету Об'єднаних штабів США Марк Міллі планував зупинити Дональда Трампа в разі, якщо той почне держпереворот після поразки на виборах.
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