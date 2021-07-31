Трамп вимагав від генпрокурора визнати президентські вибори сфальсифікованими, - Мін'юст США

Про це повідомляє Голос Америки.

Міністерство юстиції США опублікувало доповідну записку, згідно з якою, тодішній президент Дональд Трамп в грудні 2020 року тиснув високопоставлених чиновників відомства і погрожував їм звільненням у разі, якщо вони визнають перемогу Джо Байдена на президентських виборах.

В опублікованому документі цитується телефонна розмова від 27 грудня 2020 року, між главою Білого дому і Джефрі Розеном, який в той час займав посаду в.о. генпрокурора США.

Розен заявив президенту, що "відомство не може по клацанню пальців змінити результат виборів".

"Просто скажіть, що вибори були нечесними. Залиште інше мені та конгресменам-республіканцям", - вимагав Трамп.

Протягом усієї розмови Трамп наполягав, що вибори були вкрадені, а Розен йому опонував.