Трамп заявив, що оприлюднить докази "фальсифікації виборів" президента США

Про це йдеться у заяві на його сайті, повідомляє Укрінформ.

"Існує великий масив неспростовних доказів того, що вибори були сплюндровані шахрайством і порушеннями. Велика частина з них уже оприлюднена, і ще більша частина з'явиться в найближчому майбутньому", - заявив експрезидент.

Трампа обурює, що ЗМІ повторюють: "немає ніяких доказів фальсифікації виборів", - вважаючи це змовою.

На думку Трампа, у країні немає вільних медіа.

Трамп також звинуватив Міністерство юстиції, яке нібито не зацікавилося шахрайством.

"Міністерство юстиції має переслідувати тих, хто сфальсифікував вибори, а не патріотів нашої країни, які намагаються з'ясувати, як нашу націю обдурили", - зазначив експрезидент.

На думку Трампа, органи штатів мають реформувати виборчі закони, щоб не повторити такого.

Колишній глава Білого дому Дональд Трамп вимагав від в.о. генерального прокурора Дефрі Розена визнати президентські вибори у США сфальсифікованими.