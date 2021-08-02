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Трамп заявив, що оприлюднить докази "фальсифікації виборів" президента США

2 серпня, 2021 понедiлок
10:02
Світ Дональд Трамп

45-й президент США Дональд Трамп знову заявив, що має "докази масової фальсифікації виборів"

Про це йдеться у заяві на його сайті, повідомляє Укрінформ.

"Існує великий масив неспростовних доказів того, що вибори були сплюндровані шахрайством і порушеннями. Велика частина з них уже оприлюднена, і ще більша частина з'явиться в найближчому майбутньому", - заявив експрезидент.

Трампа обурює, що ЗМІ повторюють: "немає ніяких доказів фальсифікації виборів", - вважаючи це змовою.

На думку Трампа, у країні немає вільних медіа.

Трамп також звинуватив Міністерство юстиції, яке нібито не зацікавилося шахрайством.

"Міністерство юстиції має переслідувати тих, хто сфальсифікував вибори, а не патріотів нашої країни, які намагаються з'ясувати, як нашу націю обдурили", - зазначив експрезидент.

На думку Трампа, органи штатів мають реформувати виборчі закони, щоб не повторити такого.

  • Колишній глава Білого дому Дональд Трамп вимагав від в.о. генерального прокурора Дефрі Розена визнати президентські вибори у США сфальсифікованими.

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Дональд Трамп
вибори у США
США
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