Трамп заявив, що подав позов проти Facebook та Twitter через блокування його профілів

Про це повідомляє Hromadske з посиланням NBC News.



Трамп заявив, що блокування акаунтів є порушенням Першої поправки до Конституції США, яка гарантує невтручання влади у свободу слова.

"Ми вимагаємо покласти край тіньовому блокуванню, зупинити замовчування, перестати вносити людей у чорні списки, піддавати їх остракізму й "скасуванню"", - сказав він.



Хто ще долучився до позову, той не уточнив.

На початку січня найбільші світові соцмережі Facebook, Instagram і YouTube заблокували акаунти Дональда Трампа на період до закінчення терміну його президентських повноважень, а Twitter — назавжди, використавши як привід бездлади, влаштовані прихильниками колишнього президента під Капітолієм 6 січня 2021 року.