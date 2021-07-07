Трамп заявив, що подав позов проти Facebook та Twitter через блокування його профілів
Колишній президент США Дональд Трамп заявив про подання позову проти соцмереж Facebook і Twitter та їхніх керівників
Про це повідомляє Hromadske з посиланням NBC News.
Трамп заявив, що блокування акаунтів є порушенням Першої поправки до Конституції США, яка гарантує невтручання влади у свободу слова.
"Ми вимагаємо покласти край тіньовому блокуванню, зупинити замовчування, перестати вносити людей у чорні списки, піддавати їх остракізму й "скасуванню"", - сказав він.
Хто ще долучився до позову, той не уточнив.
- На початку січня найбільші світові соцмережі Facebook, Instagram і YouTube заблокували акаунти Дональда Трампа на період до закінчення терміну його президентських повноважень, а Twitter — назавжди, використавши як привід бездлади, влаштовані прихильниками колишнього президента під Капітолієм 6 січня 2021 року.
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