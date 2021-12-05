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Трамп заявив, що зібрав $1 млрд на створення нової соцмережі

5 грудня, 2021 неділя
16:38
Економіка Дональд Трамп

Компанія колишнього президента США Дональда Трампа залучила $1 млрд на створення нової соціальної мережі

Про це повідомляє сайт Trump Media & Technology Group

TMTG заявила, що залучила для створення соцмережі Truth Social понад $1 млрд від групи інституційних інвесторів, імена яких не розголошуються.

"$1 млрд - це важливий сигнал для Big Tech про те, що цензурі та політичній дискримінації має бути покладено край. Америка готова до Truth Social — платформи, яка не дискримінуватиме на ґрунті політичної ідеології", - сказав Трамп.

TMTG отримає гроші після злиття зі SPAC-компанією Digital World Acquisition, за допомогою якої Трамп має намір вивести свою медіакомпанію на біржу.

У жовтні команда Дональда Трампа заявила, що у першому кварталі 2022 року буде запущено соцмережу Truth Social, покликану "дати голос усім". Її створенням займається компанія TMTG, яка оголосила про намір протистояти консорціуму ліберальних медіа та великим технологічним компаніям.

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Соцмережі
інвестиції
США
соціальна мережа
Дональд Трам
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