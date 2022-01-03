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Трампа разом із дітьми викликають до суду

3 січня, 2022 понедiлок
20:29
Світ Дональд Трамп

Генеральний прокурор Нью-Йорка виніс повістки до суду колишньому президентові США Дональду Трампу та двом його дітям

Про це повідомляє AP.

Офіс генерального прокурора Летиції Джеймс дав запит на свідчення та документи від Дональда Трампа-старшого, Дональда Трампа-молодшого та Іванки Трамп "у зв'язку з розслідуванням оцінки власності, що належить або контролюється" Трампом та його компанією "Trump Organization".

  • Кримінальний суд Мангеттена звинуватив пов’язану з колишнім президентом США Дональдом Трампом корпорацію Trump Organization та її фінансового директора Аллена Вайссельберга в ухиленні від сплати податків на суму майже $2 млн

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Дональд Трамп
Іванка Трамп
Дональд Трамп молодший
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