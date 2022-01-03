Трампа разом із дітьми викликають до суду

Про це повідомляє AP.



Офіс генерального прокурора Летиції Джеймс дав запит на свідчення та документи від Дональда Трампа-старшого, Дональда Трампа-молодшого та Іванки Трамп "у зв'язку з розслідуванням оцінки власності, що належить або контролюється" Трампом та його компанією "Trump Organization".

Кримінальний суд Мангеттена звинуватив пов’язану з колишнім президентом США Дональдом Трампом корпорацію Trump Organization та її фінансового директора Аллена Вайссельберга в ухиленні від сплати податків на суму майже $2 млн