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Трампа зобов'язали виплатити близько 1 млн доларів за позов проти Клінтон

20 січня, 2023 п'ятниця
10:49
Світ Дональд Трамп

У четвер, 19 січня, суд штату Флорида зобов'язав колишнього президента США Дональда Трампа та його адвокатів виплатити майже 1 млн доларів зі позов проти колишнього держсекретаря Гілларі Клінтон

Про це інформує Reuters.

Так Трамп і його адвокати повинні виплатити понад 937 тис. доларів в якості санкцій за подання позову проти Клінтон.

У березні 2022-го Трамп подав позов на Клінтон до суду за звинуваченням у фальсифікації президентських виборів 2016 року. У вересні позов відхилив окружний суддя США Джон Міддлбрукс. Він зазначив, що санкції стосовно виплати коштів, що їх суд наклав 19 січня, були виправданими, оскільки експрезидент зловживав судами для реалізації своїх політичних завдань.

"Цю справу ніколи не слід було порушувати. Її неадекватність як юридичної вимоги була очевидною з самого початку. Жоден розумний юрист не порушив би її", - написав Міддлбрукс у 45-сторіноквій постанові.

Ані представники Трампа, ані його головний адвокат Аліна Хабба не надали коментарі виданню стосовно ситуації.

  • 24 березня Дональд Трамп подав до суду на Гіларі Клінтон та інших членів Демократичної партії за звинувачення у змові з Росією.

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