Трамп подав до суду на Клінтон та інших демократів за звинувачення у змові з Росією
Дональд Трамп подав до суду на Гіларі Клінтон та інших членів Демократичної партії за звинувачення у змові з Росією
Про це повідомляє Reuters.
Дональд Трамп подав до суду на Гілларі Клінтон та кількох інших демократів, стверджуючи, що вони намагалися саботувати президентські вибори в США 2016 року, зв'язавши його кампанію з Росією.
"Діючи узгоджено, Відповідачі зловмисно змовилися сплести неправдиву історію про те, що їхній опонент від Республіканської партії Дональд Дж. Трамп вступив у змову з ворожим іноземним суверенітетом", – стверджується у позові Трампа, поданому до федерального суду Флориди.
Трамп, який переміг кандидатку від Демократичної партії Клінтон на президентських виборах 2016 року, крім того звинувачує її у "рекеті" і "змові з метою вчинення шкідливої брехні".
Звинувачення Трампа в позові підриваються 966-сторінковим звітом, опублікованим комітетом Сенату США під керівництвом республіканців у серпні 2020 року. У цьому звіті робився висновок, що Росія використовувала політичного діяча республіканців Пола Манафорта та веб-сайт WikiLeaks, щоб допомогти Трампу перемогти на виборах 2016 року.
Манафорт працював над президентською кампанією Трампа п'ять місяців 2016 року.
Передбачуване втручання Росії у вибори, яке Москва заперечує, спричинило дворічне розслідування в США, яке очолив спеціальний прокурор Роберт Мюллер.
У позові Трамп вимагає компенсації та відшкодування збитків. Трамп сказав, що він був "змушений понести витрати на суму, яка буде визначена в судовому засіданні, але, як відомо, вона перевищує $24 млн і продовжує накопичуватися у вигляді витрат на захист, юридичних послуг та пов’язаних з ними витрат.
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