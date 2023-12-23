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OPINION

Трампу заборонили балотуватися у президенти в Колорадо: що з цим не так?

Петро Олещук
23 грудня, 2023 субота
16:07
Погляд Петро Олещук

Щодо "заборони" для Трампа брати участь у виборах, то поки що не треба поспішати з висновками

Дійсно, окружний суд Колорадо заборонив Трампу брати участь у виборах президента у межах даного штату. Тепер це рішення може бути оскаржене у Верховному суді США. Яке рішення буде там — не ясно. Серед суддів, які будуть ухвалювати рішення, переважають республіканці, однак лише частина з них була призначена самим Трампом, і може розглядатися як повністю до нього лояльні. Інші були призначені ще Дж. Бушем-молодшим. Як ці "старі консерватори" ставляться до Трампа? Побачимо.

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Підкреслюю, що мова поки що про заборону балотуватися в одному конкретному штаті. Цей штат, Колорадо, голосує за демократів, тому теоретично неучасть у виборах там для Трампа нічого не буде означати. Теоретично. Однак на практиці це може бути прецедентом для ухвалення відповідних рішень в інших штатах.

Суд у Колорадо ж теж не просто так "зі стелі" взяв своє рішення, а спирався на листопадову ухвалу, в якій Трампа визнали винуватим у "підбурюванні" до штурму Капітолія. Коротко кажучи, поки що нічого не ясно. Нас же більше турбує питання допомоги для України.

І тут теж не все так просто, адже новий виток питання недопуску Трампа до виборів цілком може зруйнувати діалог республіканців та демократів або просто його заморозити.

Хоча є певні факти, які важко ігнорувати як першим, так і другим. У США зросла підтримка військової допомоги Україні, про що свідчать дані нового опитування FOX News. Так, що стосується України, 31% опитаних вважає, що США мають робити більше, щоб допомогти у війні з РФ, а 30% кажуть, що США мають робити менше. 35% вважають, що поточний рівень підтримки є правильним. Опитування свідчить, що з листопада кількість тих, хто вважає, що США слід робити більше, щоб допомогти Україні, зросла на 10 пунктів. І демократи (+13), і республіканці (+7) швидше вважають, що Україні потрібна додаткова допомога.

Таким чином, фактом є те, що новий тренд — зростання ідеї підтримки для України, і досить показово, що заявляє про це саме FOX News - провідне медіа саме для республіканських виборців, чий власник нещодавно був в Україні та досить плідно поспілкувався з українським президентом.

Після низки візитів українських делегацій до США, і, зокрема, особисто президента В. Зеленського, тренди дещо змінюються. І це набуває відображення й у ЗМІ Заходу, і, у першу чергу — ЗМІ США. Там все більше публікацій на тему, чому треба допомагати Україні. І аргументація у цих публікаціях цілком зрозуміла для американського виборця.

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Тому навіть політики, які традиційно займають у США недружню щодо України позицію, не роблять зараз антиукраїнських заяв, обмежуючись вимогами "розв'язувати питання з кордоном разом з допомогою для України".

Словом, вся ця ситуація має багато політичних вимірів. І все це дуже складно і заплутано, бо паралельно з нашою війною США переживають передвиборчу кампанію, яка обіцяє бути складною, і дуже серйозну кризу політичних інститутів. Дуже давно у них не було відставок спікерів, дуже давно не було спроб обмежити право когось брати участь у президентських виборах на підставі участі у заколоті проти уряду і т.д.

Тому не треба дуже емоційно на це все реагувати, бо емоційних "гойдалок" там ще буде дуже і дуже багато.

Джерело

Про автора. Петро Олещук, політолог

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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