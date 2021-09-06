Transfermarkt склав новий рейтинг найдорожчих футболістів чемпіонату України
Авторитетний німецький портал Transfermarkt склав новий рейтинг найдорожчих гравців чемпіонату України з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Transfermarkt.
Після закриття трансферного вікна в Україні, портал Transfermarkt оновив вартість футболістів УПЛ. Аналітики склали новий рейтинг найдорожчих гравців нашого чемпіонату.
Топ-10 найдорожчих футболістів УПЛ:
1. Віктор Циганков ("Динамо") - 25 млн євро,
2. Манор Соломон ("Шахтар") - 20 млн євро,
3. Додо ("Шахтар") - 20 млн євро,
4. Тете ("Шахтар") - 20 млн євро,
5. Віталій Миколенко ("Динамо") - 17 млн євро,
6. Педрінью ("Шахтар") - 17 млн євро,
7. Ілля Забарний ("Динамо") - 11 млн євро,
8. Микола Матвієнко ("Шахтар") - 11 млн євро,
9. Марлон ("Шахтар") - 10 млн євро,
10. Лассіна Траоре ("Шахтар") - 9 млн євро.
Топ-10 футболістів УПЛ, які подорожчали найбільше:
1. Ілля Забарний ("Динамо"): +5 млн євро,
2. Манор Соломон ("Шахтар"): +5 млн євро,
3. Марлон ("Шахтар"): +3,5 млн євро,
4. Микола Шапаренко ("Динамо"): +3 млн євро,
5. Лассіна Траоре ("Шахтар"): +2,5 млн євро,
6. Георгій Бущан ("Динамо"): +2,5 млн євро,
7. Педрінью ("Шахтар"): +2 млн євро,
8. Додо ("Шахтар): +2 млн євро,
9. Віталій Миколенко ("Динамо"): +2 млн євро,
10. Вітіньйо ("Динамо): +1,5 млн євро.
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