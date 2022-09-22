Трансляцію запису звернення Путіна затримали через Шойгу: промову міністра оборони РФ підготували тільки за годину до ефіру
Путін майже пів доби чекав Шойгу, звернення президента Росії було записано задовго до інтерв'ю міністра оборони
Про це повідомляє телеграм-канал "Можем обяснить".
Спочатку промова Путіна очікувалася о 20:00, але потім трансляцію почали відкладати. У результаті звернення було анонсовано на ранок 21 вересня. Але, як з'ясувалось, відео з промовою Володимира Путіна про мобілізацію було готове ще ввечері 20 вересня. Це випливає з метаданих файлу.
Ролик, завантажений на сайт президента Росії, створили у вівторок о 22:19. О 5:22 було створено PDF-файл указу про часткову мобілізацію. А о 8:20 відео з інтерв'ю Сергія Шойгу, яке було опубліковано в Telegram-каналі міноборони РФ.
Трансляція промови президента почалася в ефірі російських держканалів рівно о 09:00, тобто через 11 годин після його створення. А ось інтерв'ю Шойгу було продемонстровано лише за годину після запису.
Відзначимо, Путін не вперше використовує "консерви". Його звернення про початок вторгнення в Україну, показане вранці 24 лютого, було записано за три доби до цього.
- Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації у країні 21 вересня.
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