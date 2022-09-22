Про це повідомляє телеграм-канал "Можем обяснить".

Спочатку промова Путіна очікувалася о 20:00, але потім трансляцію почали відкладати. У результаті звернення було анонсовано на ранок 21 вересня. Але, як з'ясувалось, відео з промовою Володимира Путіна про мобілізацію було готове ще ввечері 20 вересня. Це випливає з метаданих файлу.

Ролик, завантажений на сайт президента Росії, створили у вівторок о 22:19. О 5:22 було створено PDF-файл указу про часткову мобілізацію. А о 8:20 відео з інтерв'ю Сергія Шойгу, яке було опубліковано в Telegram-каналі міноборони РФ.

Трансляція промови президента почалася в ефірі російських держканалів рівно о 09:00, тобто через 11 годин після його створення. А ось інтерв'ю Шойгу було продемонстровано лише за годину після запису.

Відзначимо, Путін не вперше використовує "консерви". Його звернення про початок вторгнення в Україну, показане вранці 24 лютого, було записано за три доби до цього.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації у країні 21 вересня.

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