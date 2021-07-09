Трасу Київ-Харків перекрили через ДТП: рух заблоковано в обох напрямках, утворився затор
На Полтавщині сталася ДТП, яка заблокувала рух в обох напрямках на трасі Київ-Харків
Про це повідомляє Патрульна поліція України.
“На 171 км а/д М-03 "Київ — Харків—Довжанський" (Полтавська область, на відрізку траси між Лубнами і Пирятином) перекрито рух транспорту в обох напрямках, утворився затор”, - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, бензовоз, який рухався в напрямку Києва, в'їхав у відбійник. Внаслідок ДТП відбувся виток палива на проїжджу частину.
На місці працюють співробітники ДСНС, які займаються усуненням наслідків витоку палива. Патрульні поліцейські регулюють рух в обох напрямках.
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