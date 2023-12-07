Треба ще протриматися півтора тижня, а далі інтенсивність боїв знизиться: військовий аналітик Гетьман про ситуацію навколо Авдіївки

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Битва під Авдіївкою – локальне бойове зіткнення, тому що це місто не має великого стратегічного сенсу. Якщо наш гарнізон доведеться виводити з Авдіївки при ймовірності оточення, то це суттєво не вплине не тільки на українсько-російську війну, а й навіть на східний фронт від Куп'янська до Вугледара. Ми там продовжуємо тримати позиції, бо нищимо велику кількість ворожої сили та техніки. Там у 5-7 разів вороги перевищують нас по чисельності, вони лізуть з шести напрямків та намагаються зайти до промзони. Поки їм цього не вдається. Побачимо, скільки противнику ще вдасться додати туди живої сили та техніки", - прокоментував військовий аналітик.

Майор запасу НГУ додав, що Путін дав політичний наказ армії РФ - до 15 грудня оточити Авдіївку, щоб це відбулося за 90 днів до оголошених на 15-17 березня 2024 року "виборів" у Росії.

"Ці атаки на Авдіївку, Мар'їнку чи по інших напрямках носять не військове підґрунтя, а політичне. А дедлайн якраз - 14 грудня, коли треба проголошувати оцю путінську промову. Я впевнений, якщо їм не вдасться захопити Авдіївку до 15-16 грудня, то 17-18 грудня бойові дії не припиняться, але будуть не такі вже інтенсивні, бо втратиться сенс, політична причина. Росіяни це чудово розуміють і будуть кидати туди все, що можливо. Якщо їм не вдасться захопити Авдіївку, то будуть розповідати, що відбили наш дуже потужний наступ. Тому, ще треба протриматися буквально півтора тижня, і якщо нам вдасться втримати ці позиції, то далі інтенсивність буде день-два, а потім у тому не буде сенсу", - зауважив Олексій Гетьман.

6 грудня командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський розповів, що російські окупанти на Авдіївському напрямку активізували застосування дронів-камікадзе, авіації та артилерії.

Крім того, Інститут вивчення війни зазнаичв, що українські військові просунулися на схід від залізничної колії в районі Авдіївського коксохімічного заводу та змусили ворога відійти з двох позицій



