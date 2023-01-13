Про це заявив нардеп Микола Княжицький в етері Еспресо.

"Треба готувати поправки до закону про медіа, які будуть чітко регламентувати регулювання онлайн-медіа, а не так, як це прописано в законі. Треба вносити зміни, які ліквідують державне телебачення. Ми колись відмовились від нього, залишили суспільне і приватне для того, щоб держава не промивала мізки людям і не дурила їх за кошт цих людей", - зазначив він.

На думку Княжицького, там є дуже багато норм в кращих традиціях авторитарних режимів - Росії та інших країн, як входили до СРСР.

"Мені здається, що ми боремось з тими автократіями і очевидно, що ці всі норми мають бути змінені. Ми будемо реєструвати поправки до цього. Є за що турбуватися, тим більше цей закон є одним із євроінтеграційних. Є ще один закон - про Конституційний суд і Єврокомісія прямо каже, що треба виконувати рекомендації Венеційської комісії, які не були виконані під час голосування за цей закон. Люди думають, що можна стати членом ЄС, не виконуючи жодних європейських норм. Зараз дуже хороший час, нас європейці підтримують і хочуть, щоб ми стали членами ЄС, як і всі ми. Ми не повинні випробувати їхнє терпіння і під цим бажанням нас підтримати намагатися пропхати до ЄС авторитарні тенденції регулювання медіа", - підсумував нардеп.

Верховна Рада України 13 грудня ухвалила в цілому закон про медіа (№2693-Д).

29 грудня президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про медіа".