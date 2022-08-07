Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Не думаю, що росіяни тікатимуть. Херсон - це міні Сталінград для них. Їм бракує кмітливості, щоб відступити та протидіяти іншими способами. Все, що вони можуть - це залишатися там, і це можливість для масового використання HIMARS. Іншими словами, якщо ЗСУ зможуть визначити, де знаходиться російська артилерія в тилу Херсона, де вони окопуються - то мета полягатиме в тому, щоб знешкодити якомога більше персоналу та перейти до негайної контратаки. Немає сенсу атакувати, а потім давати противнику час на відповідь. Все має бути скоординовано", - пояснив Глен Грант.

Полковник зауважив, що йде фізична боротьба. Українські захисники повинні навчитися вести психологічну боротьбу, оскільки саме психологічним тиском здобувається перемога.

"Всі війни виграються за законами ментальної стійкості тієї чи іншої сторони. Росіяни повинні бути настільки наляканими, щоб у них не залишалося вибору, окрім як тікати", - підкреслив Глен Грант.

Військовий експерт також додав, що росіяни на лінії зіткнення цілковито не в курсі, яких ударів та наслідків наносять та спричиняють HIMARS, зокрема йдеться про склади боєприпасів.

"Вони не скоординовані ні з артилерією, яка їх підкріплює, ні зі складами боєприпасів, ні з матеріально-технічним забезпеченням. Вони просто воюють. Ми повинні зупинити їх, завдаючи настільки потужних ударів, щоб вони буквально кинулися навтіки, створюючи прогалини, в які змогли б просочитися ми. Як тільки вони зламаються в чомусь одному, то це запустить ланцюгову реакцію. На війні завжди так. Треба зламати їх дух, щоб вони ринулись тікати, щоб утворилися цілі корки з техніки, а тоді передати їм прощальне вітання з HIMARS. Ось яким підходом здобудеться перемога", - наголосив Глен Грант.

За день, 6 серпня, українські захисники знищили 3 склади з боєкомплектами, 5 баз та 2 командні пункти РФ на окупованих територіях

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb



