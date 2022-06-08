Тренер "Аталанти" Гасперіні відмовився йти в відставку

Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

"Вчора була новина про мою відставку. Зі мною ніхто не говорив, поки ця новина не з’явилася. Якщо я повинен щось сказати, то знайте, що я ніколи не відступав. Сьогодні я не піду у відставку", - заявив Джан П'єро Гасперіні.

Тренер також заявив, що зараз "Аталанті" потрібно обрати філософію - шлях, куди клуб рухатиметься.

"Я бачу три шляхи. Перший – пошук кількох топових гравців, які можуть негайно підвищити цінність команди. Або ми можемо прагнути омолодити команду. Вони принесуть багато коштів у бюджет в майбутньому. Інший спосіб – майже нічого не робити, залишатися на місці і говорити: "Давайте, вперед". Треба буде обрати філософію. Це робить не тільки тренер. Моя думка враховується, але є ще два спортивних директори, президент, генеральний директор. Потрібно окреслити плани, а потім починати працювати", – сказав Гасперіні.

"Аталанта" завершила сезон Серії А на восьмій позиції.

21 травня стало відомо, що "Аталанта", за яку грає українець Руслан Малиновський, фінішувала у чемпіонаті Італії восьмою та не братиме участі в єврокубках у сезоні 2022/23.

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