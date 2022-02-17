Тренер "Аталанти" несподівано розкритикував Малиновського, попри супергол українця "Ювентусу"
Головний тренер "Аталанти" Джан П'єро Гасперіні заявив, що українському футболісту Руслану Малиновському бракує стабільності
Про це тренер розповів напередодні стикового матчу Ліги Європи проти грецького "Олімпіакоса", повідомляє Tutto Atalanta.
На запитання, чи стане Малиновський ключем до перемоги над "Олімпіакосом", Гасперіні відповів, що українцю бракує стабільності.
"Малиновський провів проти "Ювентуса" дуже добрий відрізок матчу, але його виступи в кількох попередніх іграх були не такими хорошими. У нас багато важливих гравців, і я не хочу складати рейтинги", - сказав Гасперіні.
13 лютого точний удар Малиновського зі штрафного в дев'ятку допоміг "Аталанті" зіграти з "Ювентусом" внічию 1:1 в чемпіонаті Італії.
Загалом у нинішньому сезоні 28-річний українець провів за клуб із Бергамо 26 матчів, забив 7 голів та віддав 2 результативні передачі.
Перша стикова гра плей-офф Ліги Європи між "Аталантою" та "Олімпіакосом" пройде сьогодні в Італії та розпочнеться о 22:00.
- Нагадаємо, 17 лютого, відбудуться перші стикові матчі Ліги Європи.
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