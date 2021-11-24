Тренер "Баварії" назвав футболіста "Динамо", який найбільше його вразив у матчі Ліги чемпіонів

Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".



За словами Нагельсманна, у Циганкова були хороші ідеї, які загострювали гру.



"Нам було складно увійти в гру. Віктор Циганков - відмінний футболіст, у нього були хороші ідеї для загострення. Нам потрібно було краще грати з м'ячем, не опускатися так низько. Обоє вінгерів "Динамо" зіграли добре, у киян було досить багато шансів. Ми також могли б виграти з рахунком 3:0, але не створили досить моментів для цього", - сказав головний тренер "Баварії" Юліан Нагельсманн.



Київське "Динамо" вдома програло мюнхенській "Баварії" (1:2) у 5-му турі Ліги чемпіонів. Віктор Циганков віддав результативну передачу на Дениса Гармаша, який забив для українців єдиний м'яч.



У групі E після 5-ти матчів "Динамо" набрало лише 1 пункт і втратило будь-які шанси на вихід у плей-офф, як ЛЧ, так і Ліги Європи. "Баварія" з 15 очками займає перше місце в групі.



Друге місце і сім очок у "Барселони". П'ять набраних балів в "Бенфіки".



8 грудня у 5-му турі Ліги чемпіонів "Динамо" зіграє у Лісабоні проти місцевої "Бенфіки". Цей матч матиме турнірне значення лише для португальців.

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