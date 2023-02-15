Тренер "Челсі" відреагував на розмови про конфлікт Мудрика в команді

Про це повідомляє Football London.

"Немає ніякої проблеми з точки зору чогось зловісно. Це досить поширена ситуація, я б сказав. Коли віддати пас? Куди віддати? У який таймінг? Коли ви граєте проти 5 захисників, то важче доправити м’яч до гравця на фланзі або зробити забігання. Для Міші це був лише третій матч. Отже, немає жодних проблем. Це просто питання взаєморозуміння", – сказав головний тренер "Челсі" Грем Поттер.

З моменту свого трансферу Михайло Мудрик провів за "Челсі" 3 матчі, але результативними діями не відзначився. У зустрічі проти "Вест Гема" (1:1) віддав асист, але арбітр скасував гол через офсайд.

Після матчу з "Вест Гемом" фанати почали будувати теорію, що у Мудрика та його партнера по фланзі - Марка Кукурельї - є конфлікт, бо українець фактично не отримував м'яч від іспанця.

Під останніми публікаціями Кукурельї в інстаграмі вболівальники масово закликають футболіста піти з команди або віддавати м'яч Мудрику.

Сьогодні, 15 лютого, "Челсі" зіграє проти дортмундської "Борусії" у Лізі чемпіонів. Початок о 22:00.