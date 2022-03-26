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Головна Спорт Тренер італійського клубу, який поборов лейкемію, заявив, що хвороба повернулася

Тренер італійського клубу, який поборов лейкемію, заявив, що хвороба повернулася

26 березня, 2022 субота
20:22

Головний тренер італійського футбольного клубу "Болонья" Сініша Михайлович заявив, що знову бореться з лейкемією

Про це повідомляє сайт журналіста Джанлуки Ді Марціо

За словами Михайловича, він буде вимушений продовжити боротьбу зі страшною хворобою. 

"Лейкемія повернулась. Я готовий знов вступити у боротьбу із цією хворобою. Завжди треба знаходити сили, щоб жити. Наступні тижні я проведу в лікарні. Клуб зробив все для мене - мені облаштували мою палату так, щоб я міг спостерігати за тренуванням команди та матчами "Болоньї", — розповів Михайлович. 

Сербський тренер вже проходив курс лікування від лейкемії, яку в нього діагностували влітку 2019 року. 

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хвороба
онкологія
чемпіонат Італії
Сініша Михайлович
Болонья
лейкемія
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