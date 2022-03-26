Тренер італійського клубу, який поборов лейкемію, заявив, що хвороба повернулася

Про це повідомляє сайт журналіста Джанлуки Ді Марціо.

За словами Михайловича, він буде вимушений продовжити боротьбу зі страшною хворобою.

"Лейкемія повернулась. Я готовий знов вступити у боротьбу із цією хворобою. Завжди треба знаходити сили, щоб жити. Наступні тижні я проведу в лікарні. Клуб зробив все для мене - мені облаштували мою палату так, щоб я міг спостерігати за тренуванням команди та матчами "Болоньї", — розповів Михайлович.

Сербський тренер вже проходив курс лікування від лейкемії, яку в нього діагностували влітку 2019 року.

Нагадаємо, у липні 2019 року Сініша Михайлович заявив, що хворий на лейкемію.

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